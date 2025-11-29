Kuća puna pušaka i pištolja, uhapšen zbog velike količine naoružanja

Više javno tužilaštvo u Pančevu donelo je danas naredbu o sprovođenju istrage protiv Z.M. (51) iz Sefkerina, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je Z.M. (51), 26. novembra 2025. godine u svojoj kući nedozvoljeno držao impresivnu količinu naoružanja. Kako je potvrdilo Tužilaštvo, u kući su pronađeni: Posebno se naglašava da je pet automatskih pušaka oružje koje je građanima apsolutno zabranjeno za držanje. Za ostalo pronađeno oružje, Z.M. nije posedovao nikakvo odobrenje nadležnih organa. Nakon saslušanja osumnjičenog, Tužilaštvo je odmah predložilo Višem sudu u Pančevu da Z.M. odredi pritvor.