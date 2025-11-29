Kuća puna pušaka i pištolja, uhapšen zbog velike količine naoružanja

Dnevnik pre 20 minuta
Kuća puna pušaka i pištolja, uhapšen zbog velike količine naoružanja

Više javno tužilaštvo u Pančevu donelo je danas naredbu o sprovođenju istrage protiv Z.M. (51) iz Sefkerina, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je Z.M. (51), 26. novembra 2025. godine u svojoj kući nedozvoljeno držao impresivnu količinu naoružanja. Kako je potvrdilo Tužilaštvo, u kući su pronađeni: Posebno se naglašava da je pet automatskih pušaka oružje koje je građanima apsolutno zabranjeno za držanje. Za ostalo pronađeno oružje, Z.M. nije posedovao nikakvo odobrenje nadležnih organa. Nakon saslušanja osumnjičenog, Tužilaštvo je odmah predložilo Višem sudu u Pančevu da Z.M. odredi pritvor.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Pančevo: Saslušan osumnjičeni za držanje velike količine oružja

Pančevo: Saslušan osumnjičeni za držanje velike količine oružja

RTV pre 15 minuta
Uhapšena dvojica vatrogasaca-spasioca zbog krađe oružja iz Policijske stanice u Doljevcu

Uhapšena dvojica vatrogasaca-spasioca zbog krađe oružja iz Policijske stanice u Doljevcu

Jug press pre 30 minuta
Pronađena ogromna količina oružja kod Pančeva: Tužilaštvo sprovodi istragu

Pronađena ogromna količina oružja kod Pančeva: Tužilaštvo sprovodi istragu

Mondo pre 15 minuta
Uhapšeni mladić i dve devojke u vezi sa nestankom oružja iz Policijske stanice Doljevac

Uhapšeni mladić i dve devojke u vezi sa nestankom oružja iz Policijske stanice Doljevac

N1 Info pre 1 sat
Još troje uhapšeno u akciji policije povodom nestalog oružja iz stanice u Doljevcu

Još troje uhapšeno u akciji policije povodom nestalog oružja iz stanice u Doljevcu

Radio 021 pre 40 minuta
Uhapšene još tri osobe u slučaju nestanka oružja iz policijske stanice Doljevac

Uhapšene još tri osobe u slučaju nestanka oružja iz policijske stanice Doljevac

Nova pre 1 sat
Uhapšeni zbog krađe oružja iz policijska stanice

Uhapšeni zbog krađe oružja iz policijska stanice

Stav.life pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoTužilaštvo

Hronika, najnovije vesti »

Britanski Miror ekskluzivno piše: Detektivi istražuju Milorada Ulemeka zbog ubistva novinarke Džil Dando

Britanski Miror ekskluzivno piše: Detektivi istražuju Milorada Ulemeka zbog ubistva novinarke Džil Dando

Danas pre 25 minuta
Pančevo: Saslušan osumnjičeni za držanje velike količine oružja

Pančevo: Saslušan osumnjičeni za držanje velike količine oružja

RTV pre 15 minuta
Brat muškarca kojeg su huligani brutalno pretukli u Subotici: „Sačekali su ga ispred ulaza u zgradu, ima teške povrede“

Brat muškarca kojeg su huligani brutalno pretukli u Subotici: „Sačekali su ga ispred ulaza u zgradu, ima teške povrede“

Nova pre 30 minuta
Uhapšena dvojica vatrogasaca-spasioca zbog krađe oružja iz Policijske stanice u Doljevcu

Uhapšena dvojica vatrogasaca-spasioca zbog krađe oružja iz Policijske stanice u Doljevcu

Jug press pre 30 minuta
Seo u taksi, pa se posvađao s taksistom - a onda sevnuo nož: Opšta drama u Novom Pazaru, potom usledio novi incident! Policija…

Seo u taksi, pa se posvađao s taksistom - a onda sevnuo nož: Opšta drama u Novom Pazaru, potom usledio novi incident! Policija uhapsila muškarca, istraga u toku

Kurir pre 25 minuta