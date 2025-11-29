Pjastriju pol pozicija: Vozač Meklarena startuje prvi na Velikoj nagradi Katara

Dnevnik pre 45 minuta
Pjastriju pol pozicija: Vozač Meklarena startuje prvi na Velikoj nagradi Katara

Vozač Meklarena Oskar Pjastri osvojio je pol poziciju za glavnu trku koja se vozi u okviru Velike nagrade Katara u Formuli 1.

Pjastri je na stazi u Luisailu došao do šeste pol pozicije u karijeri vremenom 1.19,387 minuta. Vozač Meklarena Lando Noris bio je drugi sa 0,108 sekundi zaostatka, dok je Maks Ferstapen iz Red Bula završio na trećoj poziciji sa 0,264 sekunde iza Pjastrija. Četvrto mesto u kvalifikacijama je zauzeo vozač Mercedesa Džordž Rasel, a među prvih 10 završili su Kimi Antoneli (Mercedes), Isak Hađar (Rejsing Buls), Karlos Sainc (Vilijams), Fernando Alonso (Aston Martin),
Ključne reči

MercedesOskarFernando AlonsoFormula 1Aston MartinKatarOskar Pjastri

