Velika nagrada Katara: Pjastriju pol pozicija

Kurir pre 12 minuta
Velika nagrada Katara: Pjastriju pol pozicija

Pjastri je do pol pozicije na Lusailu došao sa vremenom od 1:19,387 minuta.

Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega Lando Noris sa 0,108 sekundi zaostatka, dok je treći bio aktuelni svetski prvak Maks Verstapen iz Red Bula sa 0,264 sekunde zaosatka. Četvrti je bio Džordž Rasel iz Mercedesa, peti njegov timski kolega Kimi Antoneli, dok je šesto mesto pripalo vozaču ekipe RB Isaku Hadžaru. Sedmo mesto zauzeo je Karlos Sainc iz Vilijamsa, osmi je bio vozač Aston Martina Fernando Alonso, dok je deveta pozicija pripala Pjeru Gasliju iz
