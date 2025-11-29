Slavimo Jevanđelistu Mateja: Evo šta bi po narodnom verovanju danas trebalo ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog apostola i jevanđelistu Mateja. Ovaj praznik, posvećen je jednom od dvanaestorice apostola. U kalendar je upisan podebljanom crnom bojom i nekim porodicama je krsna slava.

Sveti apostol i jevanđelist Matej se smatra zaštitnikom carinika, poreznika, bankara i računovođa, odnosno svih profesija koje se na neki način bave finansijama. Sveti apostol Matej je napisao redosledom u Svetom pismu Novoga zaveta prvo jevanđelje, Sveto jevanđelje po Mateju, te se naziva i jevanđelist Matej. Sveti apostol Matej bio je u službi Rimljana kao carinik u Kapernaumu. Kada ga je Isus Hristos pozvao da mu bude učenik, ostavio je sve i pošao za njim.