(Video) Bruka! Pogledajte kako je Nikola Jokić sprečen da upiše tripl-dabl! Oteli mu skok, pripisali ga timu!?

Dnevnik pre 52 minuta
San Antonio Sparsi su se plasirali u četvrtfinale NBA kupa i izjednačili po skoru sa Denver Nagetsom (13-5) nakon što su ih prethodne noći savaldali u Bol Areni 139:136. Nikola Jokić je odigrao još jedan dobar meč, ali...

Neverovatnom odlukom NBA lige, srpski centar je ostao bez tripl-dabl učinka. Duel je završio sa 21 poenom, deset asistencija i devet skokova. Ipak, Jokić je na tridesetak sekundi do kraja taj jedan skok zaradio. Nakon promašenog bacanja Diarona Foksa, Jokić je uhvatio loptu, stao na zemlju i potom dobio faul od strane Herisona Barnsa. U statsistici je to prvo zavedeno kao uhvaćena lopta za Srbina. Kasnije je ta odluka promenjena i skok je zaveden kao timski, iako
Veliki kiks Denvera i pored sjajnog Jokića

Vesti online pre 42 minuta
Navijači Denvera tvrde da je Jokiću oduzet jedan skok: Trener ga brani od medija

Euronews pre 2 minuta
Nikola Jokić prešao igricu: Potez srpskog asa ostavio bez daha ceo svet (video)

Večernje novosti pre 52 minuta
Da li je Jokić pokraden? VIDEO

B92 pre 17 minuta
Težak šamar za Jokića i Nagetse! Srbinu ukrali tripl-dabl, a Denver doživeo bolan poraz koji će pamtiti do kraja sezone!

Kurir pre 1 sat
Jokićev novi velemajstorski pas iza leđa

RTS pre 1 sat
Jokić opet zaludeo svet asistencijom, ali Kolorado više nije tvrđava! Luka "objasnio" Dalasu!

Sportske.net pre 1 sat
