(Video) Bruka! Pogledajte kako je Nikola Jokić sprečen da upiše tripl-dabl! Oteli mu skok, pripisali ga timu!?

San Antonio Sparsi su se plasirali u četvrtfinale NBA kupa i izjednačili po skoru sa Denver Nagetsom (13-5) nakon što su ih prethodne noći savaldali u Bol Areni 139:136. Nikola Jokić je odigrao još jedan dobar meč, ali...

Neverovatnom odlukom NBA lige, srpski centar je ostao bez tripl-dabl učinka. Duel je završio sa 21 poenom, deset asistencija i devet skokova. Ipak, Jokić je na tridesetak sekundi do kraja taj jedan skok zaradio. Nakon promašenog bacanja Diarona Foksa, Jokić je uhvatio loptu, stao na zemlju i potom dobio faul od strane Herisona Barnsa. U statsistici je to prvo zavedeno kao uhvaćena lopta za Srbina. Kasnije je ta odluka promenjena i skok je zaveden kao timski, iako