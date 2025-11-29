Poruka ohrabrenja: Oglasio se Arnautović nakon povrede!

Kalendarska godina je za njega završena! Fudbaleri Crvene zvezde suočavaju se sa velikim problemom do kraja kalendarske godine, jer je potvrđeno da će Marko Arnautović zbog povrede aduktora propustiti naredne četiri nedelje.

Nakon dijagnoze, Arnautović se oglasio na Instagramu: „Nikad nije lako propustiti utakmice, ali Bog je izabrao ovaj put. Sledeću ga i izaći jači“, napisao je Arnautović. Zbog toga će Zvezda morati da igra bez svog vođe napada i kapitena reprezentacije u Austriji 11. decembra, kada u Gracu dočekuje meč 6. kola Lige Evrope. Trenutno, Crvena zvezda ima sedam bodova nakon pet kola, i u slučaju pobede imaće dobre šanse za direktan plasman u osminu finala.