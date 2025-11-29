Poruka ohrabrenja: Oglasio se Arnautović nakon povrede!

Hot sport pre 1 sat
Poruka ohrabrenja: Oglasio se Arnautović nakon povrede!

Kalendarska godina je za njega završena! Fudbaleri Crvene zvezde suočavaju se sa velikim problemom do kraja kalendarske godine, jer je potvrđeno da će Marko Arnautović zbog povrede aduktora propustiti naredne četiri nedelje.

Nakon dijagnoze, Arnautović se oglasio na Instagramu: „Nikad nije lako propustiti utakmice, ali Bog je izabrao ovaj put. Sledeću ga i izaći jači“, napisao je Arnautović. Zbog toga će Zvezda morati da igra bez svog vođe napada i kapitena reprezentacije u Austriji 11. decembra, kada u Gracu dočekuje meč 6. kola Lige Evrope. Trenutno, Crvena zvezda ima sedam bodova nakon pet kola, i u slučaju pobede imaće dobre šanse za direktan plasman u osminu finala.
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Marko Arnautović teško podneo povredu: Napadač Zvezde završio godinu, pa se oglasio

Marko Arnautović teško podneo povredu: Napadač Zvezde završio godinu, pa se oglasio

Mondo pre 59 minuta
"Bog je izabrao ovaj put..." Marko Arnautović se oglasio nakon teške povrede

"Bog je izabrao ovaj put..." Marko Arnautović se oglasio nakon teške povrede

Kurir pre 34 minuta
Oglasio se Marko Arnautović: Napadač Zvezde poslao ohrabrujuću poruku

Oglasio se Marko Arnautović: Napadač Zvezde poslao ohrabrujuću poruku

Večernje novosti pre 4 minuta
Arnautović: Bog izabrao ovaj put, nije lako…

Arnautović: Bog izabrao ovaj put, nije lako…

Sport klub pre 1 sat
Crvena zvezda u problemu, Arnautović ozbiljnije povređen! Evo do kada će crveno-beli morati bez iskusnog napadača

Crvena zvezda u problemu, Arnautović ozbiljnije povređen! Evo do kada će crveno-beli morati bez iskusnog napadača

Dnevnik pre 1 sat
Arnautović: "Slediću ovaj put i izaći jači" FOTO

Arnautović: "Slediću ovaj put i izaći jači" FOTO

B92 pre 1 sat
Marko Arnautović neće igrati do kraja polusezone

Marko Arnautović neće igrati do kraja polusezone

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaAustrijaLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Fudbalski klub Majorka uručio priznanje Rafaelu Nadalu

Fudbalski klub Majorka uručio priznanje Rafaelu Nadalu

Danas pre 24 minuta
Železničar upisao treću uzastopnu pobedu u Superligi

Železničar upisao treću uzastopnu pobedu u Superligi

RTS pre 29 minuta
Željkova jasna poruka upravi Partizana: „Čekam do 17 sati da mi kažete šta ste odlučili ili idem za Atinu“

Željkova jasna poruka upravi Partizana: „Čekam do 17 sati da mi kažete šta ste odlučili ili idem za Atinu“

Pravda pre 29 minuta
Operisao ga najpoznatiji hirurg: Lesor obavestio javnost o svom stanju!

Operisao ga najpoznatiji hirurg: Lesor obavestio javnost o svom stanju!

Hot sport pre 39 minuta
„Nadam se da će biti u redu“: I Jokić govorio o Željku i Partizanu, pa poslao poruku Evroligi!

„Nadam se da će biti u redu“: I Jokić govorio o Željku i Partizanu, pa poslao poruku Evroligi!

Hot sport pre 19 minuta