Oglasio se Marko Arnautović: Napadač Zvezde poslao ohrabrujuću poruku

Večernje novosti pre 3 sata
Oglasio se Marko Arnautović: Napadač Zvezde poslao ohrabrujuću poruku

JEDAN od najboljih fudbalera Marko Arnautović doživeo je povredu koja će ga odvojiti od terena do kraja prvog dela sezone. Austrijanac se oglasio tim povodom.

FOTO: FK Crvena zvezda On je na Instagramu poslao ohrabrujuću poruku. - Nikad nije lako propustiti utakmice, ali Bog je izabrao ovaj put. Sledeću ga i izaći jači - rekao je Arnautović. Foto: Printskrin Instagram/m.arnautovic7 Podsetimo, do kraja ovog dela sezone crveno-beli imaju da odigraju pet mečeva i iskusni napadač će ih propustiti. Zvezda igra četiri meča u Superligi Srbije (Čukarički, Vojvodina, TSC i Mladost), a jedan u Ligi Evrope (Šturm, 11. decembar).
