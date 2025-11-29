Merc u Izraelu 6. i 7. decembra: Nemački kancelar sastaće se i sa Netanjahuom

Nemački kancelar Fridrih Merc će posetiti Izrael 6. i 7. decembra, prvi put otkako je preuzeo funkciju, saopštio je portparol nemačke vlade.

Planirano je da se sastane sa premijerom Benjaminom Netanjahuom 7. decembra kako bi razgovarali o bilateralnim odnosima, primirju u Gazi i drugim međunarodnim pitanjima. Takođe, posetiće memorijalni centar Jad Vašem i razgovarati sa predstavnicima civilnog društva, dodao je portparol tokom redovnog brifinga za novinare. Nemačka je dugo bila jedan od najupornijih saveznika Izraela, ali je takođe kritikovala vladu Netanjahua zbog strategije u razarajućem ratu u Gazi,