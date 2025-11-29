Svi hvale srpsku heroinu na Svetskom prvenstvu: "Hvala Jovana, bila si sjajna kad je trebalo"

Mondo pre 44 minuta  |  Nikola Lalović
Svi hvale srpsku heroinu na Svetskom prvenstvu: "Hvala Jovana, bila si sjajna kad je trebalo"

Srbija je imala ogromnu prednost u meču sa Islandom i vodila je skoro ceo meč, a onda je zamalo ispustila pobedu, Posle mnogo grešaka u drugom poluvremenu tek je odbrana Jovane Risović u psolednjim momentima meča našem timu osigurala drugu pobedu i deobu prvog mesta u grupi.

Nakon ovog trijumfa, a pred odlučujući meč sa Nemačkom za dva dana selektor Hose Ignasio Prades istakao je da se sada piše pobeda i da se razmišlja o narednom rivali. "Bila je ovo veoma teška i neizvesna utakmica, igrali mso dobro do nekog trenutka, ali je potom usledio pad. Međutim, na kraju se sve dobro završilo i najvažnije je da smo pobedili. Imamo dan odmora, pa idemo na megdan domaćinu", istakao je Prades. Sanja Radosavljević je na ovoj utakmici sa levog
