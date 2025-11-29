N1 OTKRIVA Krov i glavni stubovi Arene još nisu pregledani: Ko garantuje bezbednost posetilaca?

N1 Info pre 2 sata  |  Sara Sekulić
N1 OTKRIVA Krov i glavni stubovi Arene još nisu pregledani: Ko garantuje bezbednost posetilaca?

Gotovo godinu dana nakon što je preduzeće Arena Beograd sklopilo ugovor sa Institutom IMS o proceni stanja krovne konstrukcije i stubova, pregled nije urađen - niti je izrađen elaborat o stanju u kojem se objekat nalazi.

Iako su projektanti konstrukcije godinama upozoravali Arenu na neophodnost hitnog pregleda, što je i obaveza preduzeća prema Projektu održavanja, Institut IMS nije ni započeo posao, jer - kako navode izvori portala N1, Arena izvođača nije uvela u posao. Nakon pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, 1. novembra 2024. godine, otvorila su se mnoga pitanja u vezi sa bezbednošću javnih objekata. Između ostalog, portal N1 otkrio je da najveća hala Arena
