Odronu u Kragujevcu kumovalo nepoštovanje zakona i propisa: "Bilo je samo pitanje trenutka kada će se ovo desiti"

N1 Info pre 2 sata  |  Maja Nikolić
Dan posle obrušavanja dela saobraćajnice u okviru naučnog kompleksa Centra izvrsnosti u Kragujevcu, počela je sanacija terena, a gradonačelnik tog grada naložio je hitnu istragu i utvrđivanje odgovornih.

Poznato je da investitor RP Invest nije imao građevinsku dozvolu, ali tvrde iz te firme da su do zatvaranja gradilišta 21. novembra radili u skladu sa dozvolom za pripremne radove. Da su radili u skladu sa zakonom ovo se ne bi desilo, tvrdi za N1 profesorka Građevinskog fakulteta u penziji Mirjana Vukićević. Ne, nije se juče pokrenulo klizište, niti se to priroda naljutila pa pokazala koliko je silna. Nije, dakle, više sila kumovala stravičnom odronu dela puta u
Ključne reči

klizišteKragujevac

