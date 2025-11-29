Željko Obradović zvanično više nije trener Partizana, klub u krizi pred važne utakmice

Naslovi.ai pre 2 minuta

Obradović odbio da povuče ostavku, navijači protestuju, a klub ostaje bez sportskog sektora i traži nove rešenja

Željko Obradović je u sredu podneo neopozivu ostavku na mesto trenera Partizana zbog krize rezultata i sukoba sa predsednikom Ostojom Mijailovićem, koji je prvobitno prihvatio ostavku, ali je Upravni odbor kasnije odbio.

Obradović je tražio ostavku Mijailovića kao uslov za ostanak, ali su odnosi nepomirljivi i jedan od njih će napustiti klub. Trener je istakao da ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom i da mu je zdravlje ugroženo zbog stresa.

Klub je zvanično potvrdio da Obradović više nije trener, nakon što je prvobitno objavljeno, a zatim uklonjeno sa sajta. Navijači su pružili snažnu podršku Obradoviću, ali on je ostao pri odluci o odlasku.

U toku večeri potvrđeno je da saradnja Obradovića i Partizana definitivno prestaje dok su se košarkaši nalazili u Areni, gde su navijači pokušali da uđu, ali je intervenisala Žandarmerija.

Okupljanje navijača ispred Arene preraslo je u incidente sa probijanjem ograde, lomljenjem stakala i prekidom treninga, uz intervenciju policije i pojačanja. Asistent trener Aleksandar Matović odbio je da vodi trening zbog tenzija i prisustva navijača.

Navijači su skandirali kapitenu Vanji Marinkoviću ispred Arene, ali su ga i vređali tokom haotičnih scena. Marinković je poručio da će dati sve za klub, ali da ne može da utiče na situaciju. Kasnije je održao emotivan govor saigračima i navijačima, ističući ljubav prema klubu i posvećenost.

Ostavka Obradovića ostaje neopoziva uprkos pritiscima navijača i promenama u klubu, uključujući odlazak sportskog direktora Zorana Savića. Partizan je praktično bez kompletnog sportskog sektora na samo pet dana do narednog meča i pred večiti derbi.

U narednim danima klub planira da postavi novog sportskog direktora i definiše strategiju rada sportskog sektora. Navijači su izrazili nezadovoljstvo, a došlo je i do incidenata ispred Arene tokom treninga.