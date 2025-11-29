Još jedan udes u Sremu: Dvoje poginulo u sudaru kombija i automobila

NIN pre 49 minuta  |  FoNet
Još jedan udes u Sremu: Dvoje poginulo u sudaru kombija i automobila

U saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko sedam sati dogodila na putu Laćarak – Čalma, poginule su dve osobe, a još dve su povređene, prenosi Radio-televizija Srbije (RTS).

Sudarili su se kombi i putnički automobil, rečeno je u policiji. Dve povređene osobe su zbrinute u bolnici u Sremskoj Mitrovici. Osobe koje su poginule u saobraćajnoj nesreći nalazile su se u putničkom automobilu. U bolnici u Sremskoj Mitrovici kažu da su dve osobe sa povredama primljene u tu ustanovu. Muškarcu (35) na prijemu su konstatovane povrede grudnog koša i donjih ekstremiteta, a ženi (37) povrede u predelu ramena. Kako su naveli u toj ustanovi, oboje su
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Stradale dve osobe u saobraćajnoj nesreći

Stradale dve osobe u saobraćajnoj nesreći

Danas pre 15 minuta
Crna serija na putevima Srbije: Dve osobe stradale u sudaru kod Laćarka

Crna serija na putevima Srbije: Dve osobe stradale u sudaru kod Laćarka

Moj Novi Sad pre 25 minuta
Uhapšen vozač kombija (35) zbog nesreće kod Laćarka! Otac i ćerka poginuli na mestu, očevici opisali užas na putu!

Uhapšen vozač kombija (35) zbog nesreće kod Laćarka! Otac i ćerka poginuli na mestu, očevici opisali užas na putu!

Kurir pre 0 minuta
Otac i ćerka (16) poginuli, majka prevezena u bolnicu: Detalji užasne saobraćajne nesreće u Laćarku (foto)

Otac i ćerka (16) poginuli, majka prevezena u bolnicu: Detalji užasne saobraćajne nesreće u Laćarku (foto)

Mondo pre 25 minuta
Dve osobe poginule, a dve povređene u sudaru na putu između Laćarka i Čalme

Dve osobe poginule, a dve povređene u sudaru na putu između Laćarka i Čalme

N1 Info pre 50 minuta
Detalji teške nesreće kod Laćarka: U sudaru automobila i kombija poginuli otac i ćerka (16), majka prevezena u bolnicu

Detalji teške nesreće kod Laćarka: U sudaru automobila i kombija poginuli otac i ćerka (16), majka prevezena u bolnicu

Nova pre 50 minuta
Poginuli otac i ćerka (16), majka u bolnici Novi detalji jezive nesreće u Laćarku: Krenuli na svinjokolj, pa stradali (foto)

Poginuli otac i ćerka (16), majka u bolnici Novi detalji jezive nesreće u Laćarku: Krenuli na svinjokolj, pa stradali (foto)

Blic pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSSremska Mitrovicasaobraćajna nesrećahitna pomoc

Vojvodina, najnovije vesti »

Televizija Vojvodine danas slavi 50. rođendan

Televizija Vojvodine danas slavi 50. rođendan

RTV pre 5 minuta
Stradale dve osobe u saobraćajnoj nesreći

Stradale dve osobe u saobraćajnoj nesreći

Danas pre 15 minuta
NAJAVA: Humanitarni koncert „Najlepša praznična bajka“ 14. decembra u Narodnom pozorištu „Najlepša praznična bajka“…

NAJAVA: Humanitarni koncert „Najlepša praznična bajka“ 14. decembra u Narodnom pozorištu „Najlepša praznična bajka“

Volim Zrenjanin pre 25 minuta
Crna serija na putevima Srbije: Dve osobe stradale u sudaru kod Laćarka

Crna serija na putevima Srbije: Dve osobe stradale u sudaru kod Laćarka

Moj Novi Sad pre 25 minuta
Uhapšen vozač kombija (35) zbog nesreće kod Laćarka! Otac i ćerka poginuli na mestu, očevici opisali užas na putu!

Uhapšen vozač kombija (35) zbog nesreće kod Laćarka! Otac i ćerka poginuli na mestu, očevici opisali užas na putu!

Kurir pre 0 minuta