Još jedan udes u Sremu: Dvoje poginulo u sudaru kombija i automobila

U saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko sedam sati dogodila na putu Laćarak – Čalma, poginule su dve osobe, a još dve su povređene, prenosi Radio-televizija Srbije (RTS).

Sudarili su se kombi i putnički automobil, rečeno je u policiji. Dve povređene osobe su zbrinute u bolnici u Sremskoj Mitrovici. Osobe koje su poginule u saobraćajnoj nesreći nalazile su se u putničkom automobilu. U bolnici u Sremskoj Mitrovici kažu da su dve osobe sa povredama primljene u tu ustanovu. Muškarcu (35) na prijemu su konstatovane povrede grudnog koša i donjih ekstremiteta, a ženi (37) povrede u predelu ramena. Kako su naveli u toj ustanovi, oboje su