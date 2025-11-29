Evo kako je rasvetljena krađa oružja iz policijske stanice u Doljevcu

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miljana Isailović
Evo kako je rasvetljena krađa oružja iz policijske stanice u Doljevcu
Sektor unutrašnje kontrole MUP -a u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom i Policijskom upravom u Nišu uhapsili su vatrogasca spasioca D.M. (33) i njegovog brata D.M. (29) zbog krađe oružja iz Policijske stanice u Doljevcu. „Postoje osnovi sumnje da su ova lica u periodu od marta 2024. do septembra 2025. godine neovlašćeno ušli u magacinske prostorije Policijske stanice Doljevac i iz njih ukrali veću količinu vatrenog oružja koje je prešlo u vlasništvo Republike
