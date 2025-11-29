Matić nemoćan pred hitom Serije A, Komo grabi ka mestu u Evropi

Nova pre 3 sata  |  Autor: Strahinja Nikolić
Fudbaleri Koma pobedili su na svom terenu Sasuolo 2:0, u utakmici 13. kola Serije A.

Domaći su poveli golom koji je Anastasios Duvikas postigao u 14. minutu, a pobedu je obezbedio Alberto Moreno u 53. minutu. Komo je nastavio dobar niz i posle šeste pobede u prvenstvu zauzima šesto mesto na tabeli sa 24 boda. Sasuolo je u poslednje dve utakmice bez pobede, a posle šestog poraza ima 17 bodova na devetom mestu. U sledećem kolu Komo će igrati na gostujućem terenu protiv Intera, a Sasuolo će dočekati Fjoretinu.
