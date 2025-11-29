Ne moramo čekati promenu vlasti da bismo bili bolji ljudi

Radar pre 23 minuta  |  Milana Pejić
Ne moramo čekati promenu vlasti da bismo bili bolji ljudi

Postoje tragedije koje obeleže jedan grad i zemlju, i postoje one koje obeleže jednu epohu. 3. maj 2023, nažalost, obuhvata obe kategorije. Tog dana urušilo se desetine porodica, jedna škola, čitav grad… ali i temelj poverenja u ideju da institucije postoje da bi zaštitile ljude

Ako bismo pokušali da zamislimo kako izgleda svet nakon trenutka u kom roditelj izgubi dete, vrlo brzo bismo shvatili da se pred tim bolom i vreme i logika jednostavno uruše. Jer u stvarnosti, tuga nije vest, nego stanje. A upravo tada postaje vidljivo koliko teško umemo da se nosimo sa tuđom tragedijom. I upravo je zato 3. maj 2023. ogledalo svih naših slabosti. Ninela Radičević, majka devojčice Ane Božović, multitalentovane učenice petog razreda koja je osmehom i
