Surovi podsetnik na strahote

Borba Beogradskog kruga važan je putokaz za nosioce sadašnje borbe protiv korupcije i zloupotrebe vlasti. Priča o antiratnom pokretu je priča o odgovornosti, jer je mnogima u interesu da se pitanje o odgovornosti ne postavi

Početkom januara 1993. godine napustio je Beograd i Jugoslaviju koja je tada prestajala da postoji. Zoran Amar bio je svedok početka raspada zemlje u kojoj se rodio i iz koje je otišao, jer nije znao kako da pomogne gradu u kome je odrastao i državi u kojoj je stasao i napravio relativno uspešnu karijeru. Nije video svoje mesto i budućnost, jer sve što je tada postalo bitno za njega je bilo nazadno i okrenuto prošlosti: „Bio sam direktni svedok 9. marta 1991.