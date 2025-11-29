Nakon velike borbe Radnički ostao bez finala Kupa Srbije

Vaterpolisti Novog Beograda plasirali su se u finale Kupa Srbije, pošto su u polufinalu pobedili Radnički iz Kragujevca rezultatom 10:9 (3:3, 4:2, 2:2, 1:2).

Viđena je uzbudljiva utakmica koja je odlučena na samo minut do kraja, pogotkom reprezentativca Srbije Miloša Ćuka, koji je bio i najefikasniji igrač meča sa 4 postignuta gola. U redovima Radničkog istakao se Nikola Murišić sa dva pogotka. Zanimljivo je da je i prethodne godine Radnički zaustavljen u „finalu pre finala“ Kupa Srbije od ekipe Novog Beograda i to upravo pogotkom Ćuka. Novi Beograd će u subotu od 20 časova protiv ekipe Šapca braniti trofej koji su
Novi Beograd Aleksandra Šapića u finalu vaterpolo Kupa Srbije

Novi Beograd Aleksandra Šapića u finalu vaterpolo Kupa Srbije

Danas pre 2 sata
