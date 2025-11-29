Denverov veliki kiks protiv Sparsa, Jokić nadomak tripl-dabla

RTS pre 14 minuta
Denverov veliki kiks protiv Sparsa, Jokić nadomak tripl-dabla

Nikola Jokić je u porazu Denver nagetsa od San Antonio sparsa u "Bol areni" 139:136 upisao 21 poen, 10 asistencija i devet skokova.

Oslabljeni sastav Denvera bez Erona Gordona i Kristijana Brauna ispustio je 18 poena prednosti protiv San Antonio sparsa bez Viktora Vembanjame i Stefona Kasla. Činilo se da će posle druge deonice dobijene 41:18, vođstva 74:59 i prednosti 77:59 u uvodnom minutu treće deonice Nagetsi lako doći do trijumfa protiv gostiju iz Teksasa bez nosećih igrača. Usledio je pad u trećoj četvrtini koji može da se poredi sa Partizanom u Evroligi ove sezone. Saan Antonio je u
