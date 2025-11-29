Eksplozije na dva tankera u Crnom moru kod obale Turske

RTV pre 23 minuta  |  Tanjug
Eksplozije na dva tankera u Crnom moru kod obale Turske

ANKARA - Dva tankera zapalila su se nakon eksplozije u Crnom moru kod obale Turske, a evakuisano je 25 članova posade jednog, javili su turski mediji.

Eksplozija se dogodila na tankeru "Kairos", dugom 274 metra, koji se zapalio u Crnom moru dok je bio na putu iz Egipta ka Rusiji, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja Turske, preneo je Hurijet. Brod "Kairos" je plovio ka ruskoj luci Novorosijsk kada je prijavljen "udar" koji je izazvao požar, saopštila je turska Direkcija za pomorske poslove. Navodi se da je još jedan tanker, "Virat" pogodila eksplozija u blizini turske obale. "Kairos" i "Virat" su na listi brodova
