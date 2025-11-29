Na današnji dan praznovan Dan Republike u socijalističkoj Jugoslaviji

Na današnji dan praznovan Dan Republike u socijalističkoj Jugoslaviji

BEOGRAD - Praznik Dan Republike proslavljao se na današnji dan, 29. novembra u socijalističkoj Jugoslaviji, a u Srbiji je obeležavan do 2002. godine, kada je ukinut odlukom Savezne skupštine.

Dan Republike je bio jedan od pet državnih praznika u socijalističkoj Jugoslaviji i obeležavan je u znak sećanja na Drugo zasedanje AVNOJ-a 29. novembra 1943. godine, kada je AVNOJ konstituisan u zakonodavno i izvršno predstavničko telo Jugoslavije. Nakon završetka Drugog svetskog rata, od 1945. godine, taj datum je širom tadašnje Jugoslavije proslavljan kao Dan Republike. Svečane akademije su organizovane u glavnim gradovima republika SFRJ, a održavane su i brojne
