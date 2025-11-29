AMSS upozorava vozače na sneg, poledicu i smanjenu vidljivost širom Srbije

Serbian News Media pre 2 sata
AMSS upozorava vozače na sneg, poledicu i smanjenu vidljivost širom Srbije

Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače na sneg, poledicu i smanjenu vidljivost.

Apeluje se na vozače da koriste glavne putne pravce, u prvom prioritetu zimskog održavanja. Na putevima drugog i trećeg prioriteta, u zapadnim jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije, posebno u planinskim područjima, može biti zaostalog ili ugaženog snega. Na istoku Srbije, AMSS upozorava na opasnost od kiše koja se zbog hladnog vremena može lediti na kolovozu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja,
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

AMSS UPOZORAVA VOZAČE: Sneg, poledica i jaka magla otežavaju vožnju širom Srbije

AMSS UPOZORAVA VOZAČE: Sneg, poledica i jaka magla otežavaju vožnju širom Srbije

Ozon pre 1 sat
Višesatno čekanje na Batrovcima za teretnjake: Kakvo je stanje na drugim putevima?

Višesatno čekanje na Batrovcima za teretnjake: Kakvo je stanje na drugim putevima?

Euronews pre 2 sata
AMSS: Sneg, poledica i smanjena vidljivost otežavaju vožnju, koristiti glavne putne pravce

AMSS: Sneg, poledica i smanjena vidljivost otežavaju vožnju, koristiti glavne putne pravce

N1 Info pre 3 sata
AMSS upozorava vozače: Sneg, poledica i smanjena vidljivost otežavaju vidljivost

AMSS upozorava vozače: Sneg, poledica i smanjena vidljivost otežavaju vidljivost

Radio 021 pre 3 sata
Stanje na putevima: Oprez zbog vlažnih kolovoza

Stanje na putevima: Oprez zbog vlažnih kolovoza

Glas Zaječara pre 4 sati
AMSS: Teretna vozila se na izlazu na Batrovcima zadržavaju osam sati

AMSS: Teretna vozila se na izlazu na Batrovcima zadržavaju osam sati

RTV pre 5 sati
Presek stanja na granicama tokom večeri: Teretnjaci na Batrovcima čekaju 8 sati

Presek stanja na granicama tokom večeri: Teretnjaci na Batrovcima čekaju 8 sati

Kurir pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegAMSS

Regioni, najnovije vesti »

Koncert Frulom (od drveta) čuvam svoje korene u borskoj Muzičkoj školi

Koncert Frulom (od drveta) čuvam svoje korene u borskoj Muzičkoj školi

Ist media pre 36 minuta
INSPEKCIJA UTVRDILA NEZAKONITOSTI U VEZI SA GRADNJOM “VRTA ČASTI” U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU POVLENA

INSPEKCIJA UTVRDILA NEZAKONITOSTI U VEZI SA GRADNJOM “VRTA ČASTI” U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU POVLENA

Valjevska posla pre 31 minuta
Novi protest u ponedeljak u Nišu – „13 meseci, 16 žrtava, 0 odgovornih“

Novi protest u ponedeljak u Nišu – „13 meseci, 16 žrtava, 0 odgovornih“

Južne vesti pre 6 minuta
Zdravko Ponoš: Izgleda da je i Bog digao ruke od svega čega se SNS dohvati

Zdravko Ponoš: Izgleda da je i Bog digao ruke od svega čega se SNS dohvati

Glas Šumadije pre 36 minuta
Usvojen budžet grada Kragujevca za 2026. godinu

Usvojen budžet grada Kragujevca za 2026. godinu

Pressek pre 51 minuta