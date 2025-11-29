Uhapšeni vatrogasac i saučesnik zbog krađe oružja iz policijskog magacina

Pripadnici Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapsili su D.

M. (1992), vatrogasca-spasioca, i D. M. (2005) zbog sumnje na tešku krađu i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Postoje osnovi sumnje da su osumnjičena lica u periodu od marta 2024. do septembra 2025. godine neovlašćeno ulazila u magacinske prostorije Policijske stanice Doljevac. Iz magacina su, kako se sumnja, ukrali veću količinu vatrenog oružja. Ukradeno oružje je prethodno dopremljeno iz Policijske uprave Niš i