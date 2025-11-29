Đenova slavila u derbiju začelja i pobegla iz crvene zone, Udineze opravdao ulogu favorita

Fudbaleri Udinezea pobedili su Parmu rezultatom 2:0 na gostujućem terenu u okviru 13. kola Serije A.

Udineze je od 64. minuta igrao sa igračem više budući da je Troilo dobio crveni karton zbog prekršaja. I pre ovoga gosti su imali prednost od 1:0 od 11. minuta kada je Zaniolo na asistenciju Bertole postigao pogodak. Drugi gol je stigao preko penala posle faula Troila, a realizovao ga je Dejvis uspešno, za 2:0. Udineze sada ima 18 bodova i na devetoj je poziciji, a Parma je 16. sa 11. Fudbaleri Đenove pobedili su Veronu 2:1 u derbiju začelja. Samim tim Đenova je