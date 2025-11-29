Đenova slavila u derbiju začelja i pobegla iz crvene zone, Udineze opravdao ulogu favorita

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Fudbaleri Udinezea pobedili su Parmu rezultatom 2:0 na gostujućem terenu u okviru 13. kola Serije A.

Udineze je od 64. minuta igrao sa igračem više budući da je Troilo dobio crveni karton zbog prekršaja. I pre ovoga gosti su imali prednost od 1:0 od 11. minuta kada je Zaniolo na asistenciju Bertole postigao pogodak. Drugi gol je stigao preko penala posle faula Troila, a realizovao ga je Dejvis uspešno, za 2:0. Udineze sada ima 18 bodova i na devetoj je poziciji, a Parma je 16. sa 11. Fudbaleri Đenove pobedili su Veronu 2:1 u derbiju začelja. Samim tim Đenova je
Kokanović i Vidosavljević za pobedu Novosađana u vojvođanskom derbiju

RTV pre 18 minuta
Superliga Srbije: Pobeda Voše koja se tako približila Crvenoj zvezdi na vrhu!

Kurir pre 12 minuta
Vojvodina prati "večite"

B92 pre 23 minuta
Lalatović: "Ovo je pobeda za njega, dao nam je specijalne premije"

Telegraf pre 12 minuta
Lalatović je garant žetve bodova: Lučani ponovo pobedili!

Hot sport pre 1 sat
Parma nije izdržala sa igračem manje, Đenova beži od zone

RTS pre 1 sat
Serija A: Udineze u gostima pobedio Parmu, Đenova na svom terenu sigurna protiv Verone

Kurir pre 1 sat
(VIDEO) Kapiten Partizana Vanja Marinković se obratio navijačima nakon nereda: Znate na čijoj smo strani

Danas pre 8 minuta
(VIDEO) Incidenti isped Arene: Navijači lupali prostoriju u kojoj treniraju crno-beli i prekinuli trening

Danas pre 58 minuta
Željko Obradović zvanično više nije trener Partizana, klub u krizi pred važne utakmice

Naslovi.ai pre 3 minuta
Vanja Marinković posle nereda: Znate na čijoj smo strani!

Sport klub pre 3 minuta
Željko Obradović zvanično više nije trener Partizana

Danas pre 3 minuta