"Sastanak trajao više od 2 sata, Obradović nije promenio odluku": Otkriveno šta mu je Partizan nudio da ostane

KK Partizan zvanično se u subotu rastao sa Željkom Obradovićem posle četiri i po godine, kao i nakon 73 duga sata za navijače crno-belih.

Toliko je otprilike proteklo od srede i javnog saopštavanja Obradovićeve odluke da napušta klub, pa do druge i definitivne potvrde kraja saradnje, na sajtu crno-belih danas oko 17 časova. U međuvremenu je Partizan odbijao njegovu ostavku (četvrtak), predsednik Ostoja Mijailović istog dana najavio da će dati sve od sebe da Obradović ostane, a onda su i navijači rekli svoje, došavši u hiljadama na aerodrom u Beogradu da dočekaju trenera nakon leta iz Atine. Petak je