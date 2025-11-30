Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Incidenti, nepravilnosti, posmatračima 'ozbiljno ugrožena bezbednost'

BBC News pre 1 sat

Izborni dan u jednom gradu i dve opštine na istoku, zapadu i severoistoku Srbije obeležile su visoka izlaznost, desetine incidenata i brojne pritužbe posmatrača o neregularnostima na biračkim mestima i u njihovoj blizini.

Posmatrači su celog izbornog dana ukazivali na niz neregularnosti i incidenata u ova tri mesta, poput optužbi za kupovinu glasova, slikanja glasačkog listića, vođenja paralelnih biračkih spiskova i napada na posmatračke misije.

Iako zvanično više nije lider Srpske napredne stranke, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedelju uveče saopštio da je njegova partija u u Negotinu osvojila 69,3 odsto, a opoziciona lista 26,7 odsto glasova.

U Sečnju su naprednjaci osvojili 60,9 odsto, a opoziciona lista 30,4 odsto, rekao je Vučić govoreći iz sedišta SNS-a u Beogradu, javila je agencija Beta.

U Mionici SNS ima 52,6 odsto glasova, a opoziciona lista 38,5 odsto glasova, tvrdi Vučić.

U ovom gradu je došlo do sukoba u kojem je povređen i narodni poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Bogdan Radovanović, saopštili su iz tog pokreta.

Na društvenim mrežama podeljeni su i snimci fizičkog sukoba u jednom restoranu u selu Rajković u opštini Mionica.

Iz lokala su poletele flaše i stolice na okupljene ispred restorana, koji su, prema rečima svedoka, došli da protestuju protiv napada na Radovanovića.

U lokalu je, navodno, bio neformalni izborni štab Srpske napredne stranke (SNS), javila je televizija N1.

Policija je privela nekoliko ljudi koji su bili u restoranu, javljaju lokalni mediji.

Iz izborne komisije u Mionici, tvrde da su posmatrači izbora došli u tu opštinu da „plaše neuke ljude".

Posmatrači Crte povukli su se sa svih biračkih mesta u Mionici zbog napada na koji policija nije ragovala, saopštio je programski direktor Raša Nedeljkov za agenciju Fonet.

U Negotinu su zabeležili „paralelne evidencije birčara, a na velikom broju mesta ugrožavanje tajnosti glasanja".

Došlo je i do blažeg sukoba, kada je grupa muškaraca na četvorotočkašima navodno oduzela mobilni telefon fotoreporteru na ulici.

Posmatrači iz Novog Sada, koji su u Mionicu došli kao predstavnici Zbora građana Futoga, tvrde da im je noć uoči izbora isečeno 40 guma na 12 automobila.

„Na taj način su pokušali da izvrše sabotažu i da nam onemoguće da stignemo do biračkih mesta", kaže posmatrač Boro Pilić za televiziju N1.

U Sečnju se autobuska stanica navodno koristi kao mesto gde se vode paralelni birački spiskovi, izvestila je ta televizija.

Iz organizacije Kreni-promeni prijavili su navodno glasanje bez davanja ličnog dokumenta na uvid na više biračkim mesta, kao i fotografisanja glasačkog listića.

U Sečnju je biračko pravo do 18 sati iskoristilo 64,4 odsto glasača, a u Mionici 74,1 odsto, saopštili su iz izbornih komisija u ovim opštinama.

U Negotinu, gradu u Istočnoj Srbiji, do 18 sati glasalo je 52,6 odsto upisanih birača.

Negotinci i Mioničani glasaju na redovnim izborima, dok su u Sečnju raspisani prevremeni posle ostavke predsednika opštine Nebojše Meljevca iz Srpske napredne stranke (SNS).

Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju su drugo glasanje u zemlji otkako su studenti započeli višemesečne blokade fakulteta i proteste širom Srbije, pošto su u junu na birališta izašli stanovnici Zaječara i Kosjerića.

U sva tri mesta su naprednjaci i koalicije okupljene oko ove partije, već duže od decenije na vlasti.

U Mionici je jedna od šest izbornih lista je „Za lepše lice Mionice - studenti Ujedinjeni za Mionicu" - prva koju aktivno predvode članovi studentskog pokreta.

U birački spisak u Mionici upisano je više od 10.000 glasača, koliko ih ima i u Sečnju, gde se nadmetalo pet izbornih lista.

Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta, a u Sečnju ih je 23.

U Negotinu pravo glasa ima više od 35.000 ljudi, ali će se za 45 mesta u lokalnoj skupštini nadmetati najmanji broj lista - četiri.

Crta: 'Ozbiljno ugrožena bezbednost' posmatrača

Posmatrači organizacije Crta su već u prvih nekoliko sati glasanja u Mionici zabeležili nepravilnosti na trećini biračkih mesta.

Crta je objavila i snimak grupe muškaraca u tamnoj odeći sa kapuljačama, za koje kažu da „krstare mestom", što su zabeležili i tokom junskih izbora u Kosjeriću.

Organizacija je odlučila da povuče sve posmatrače sa terena u Mionici, jer im je „ozbiljno ugrožena bezbednost" usled navodnog napada grupe muškaraca na mobilni tim Crte.

„Blokirali su prolaz i pokušali da polome stakla automobila u kojem su se dve devojke nalazile, i to pred očima policije koja nije reagovala – niti je zaštitila posmatračice, niti je makar legitimisala nasilnike", tvrde.

Objavili su i snimak na kojem se vide muškarci koji stoje pored automobila u kojem se nalaze posmatrači i navodno im ne daju da napuste vozilo, a tvrde da je lokalno tužilaštvo pokrenulo postupak zbog ovog incidenta.

Pravni timovi Crte ostati dostupni za prijavljivanje nepravilnosti, rekao je Nedeljkov.

Prijavljen je i slučaj kupovine glasova u opštini Sečanj, na koji policija nije reagovala.

U Mionici su posmatrači zabeležili i birače koji nisu iz te opštine.

Izbore u Mionici prati 14 posmatračkih organizacija i ukupno više od 900 posmatrača, saopštila je Marijana Cvijetić, zamenica predsednika Opštinske izborne komisije.

To je „zloupotreba instituta posmatrača" i obesmišljavanje njihove uloge, jer na nekim biračkim mestima ima i 20 posmatrača, što onemogućava njihov rad, smatra Nedeljkov.

„Ne želimo da dižemo paniku, ali moramo da kažemo da atmosfera nije normalna", rekao je.

U Mionici gotovo četvrtina biračkih mesta nije pripremljena u skladu sa propisanim procedurama, dodao je.

Nepravilnosti su zabeležene i tokom predizborne kampanje.

Iz organizacije Transparentnost Srbija ukazali su na funkcionersku kampanju u Negotinu, Mionici i Sečnju, mesta koje su visoki javni funkcioneri u ovom periodu posećivali mnogo češće nego između dva izborna ciklusa.

U kampanji su aktivno učestvovale desetine visokih državnih funkcionera i ministara, među kojima je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, čije se ime našlo u nazivu sve tri liste naprednjaka.

