Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Incidenti, nepravilnosti, posmatračima 'ozbiljno ugrožena bezbednost'
U tri mesta u Istočnoj Srbiji, Zapadnoj Srbiji i Banatu pravo glasa ima više od 56.000 birača.
Izborni dan u jednom gradu i dve opštine na istoku, zapadu i severoistoku Srbije obeležile su visoka izlaznost, desetine incidenata i brojne pritužbe posmatrača o neregularnostima na biračkim mestima i u njihovoj blizini.
Posmatrači su celog izbornog dana ukazivali na niz neregularnosti i incidenata u ova tri mesta, poput optužbi za kupovinu glasova, slikanja glasačkog listića, vođenja paralelnih biračkih spiskova i napada na posmatračke misije.
Iako zvanično više nije lider Srpske napredne stranke, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedelju uveče saopštio da je njegova partija u u Negotinu osvojila 69,3 odsto, a opoziciona lista 26,7 odsto glasova.
U Sečnju su naprednjaci osvojili 60,9 odsto, a opoziciona lista 30,4 odsto, rekao je Vučić govoreći iz sedišta SNS-a u Beogradu, javila je agencija Beta.
U Mionici SNS ima 52,6 odsto glasova, a opoziciona lista 38,5 odsto glasova, tvrdi Vučić.
U ovom gradu je došlo do sukoba u kojem je povređen i narodni poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Bogdan Radovanović, saopštili su iz tog pokreta.
Na društvenim mrežama podeljeni su i snimci fizičkog sukoba u jednom restoranu u selu Rajković u opštini Mionica.
Iz lokala su poletele flaše i stolice na okupljene ispred restorana, koji su, prema rečima svedoka, došli da protestuju protiv napada na Radovanovića.
U lokalu je, navodno, bio neformalni izborni štab Srpske napredne stranke (SNS), javila je televizija N1.
Policija je privela nekoliko ljudi koji su bili u restoranu, javljaju lokalni mediji.
Iz izborne komisije u Mionici, tvrde da su posmatrači izbora došli u tu opštinu da „plaše neuke ljude".
Posmatrači Crte povukli su se sa svih biračkih mesta u Mionici zbog napada na koji policija nije ragovala, saopštio je programski direktor Raša Nedeljkov za agenciju Fonet.
https://twitter.com/agrifblokira/status/1995150996067307853
U Negotinu su zabeležili „paralelne evidencije birčara, a na velikom broju mesta ugrožavanje tajnosti glasanja".
Došlo je i do blažeg sukoba, kada je grupa muškaraca na četvorotočkašima navodno oduzela mobilni telefon fotoreporteru na ulici.
Posmatrači iz Novog Sada, koji su u Mionicu došli kao predstavnici Zbora građana Futoga, tvrde da im je noć uoči izbora isečeno 40 guma na 12 automobila.
„Na taj način su pokušali da izvrše sabotažu i da nam onemoguće da stignemo do biračkih mesta", kaže posmatrač Boro Pilić za televiziju N1.
U Sečnju se autobuska stanica navodno koristi kao mesto gde se vode paralelni birački spiskovi, izvestila je ta televizija.
Iz organizacije Kreni-promeni prijavili su navodno glasanje bez davanja ličnog dokumenta na uvid na više biračkim mesta, kao i fotografisanja glasačkog listića.
U Sečnju je biračko pravo do 18 sati iskoristilo 64,4 odsto glasača, a u Mionici 74,1 odsto, saopštili su iz izbornih komisija u ovim opštinama.
U Negotinu, gradu u Istočnoj Srbiji, do 18 sati glasalo je 52,6 odsto upisanih birača.
Negotinci i Mioničani glasaju na redovnim izborima, dok su u Sečnju raspisani prevremeni posle ostavke predsednika opštine Nebojše Meljevca iz Srpske napredne stranke (SNS).
Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju su drugo glasanje u zemlji otkako su studenti započeli višemesečne blokade fakulteta i proteste širom Srbije, pošto su u junu na birališta izašli stanovnici Zaječara i Kosjerića.
U sva tri mesta su naprednjaci i koalicije okupljene oko ove partije, već duže od decenije na vlasti.
U Mionici je jedna od šest izbornih lista je „Za lepše lice Mionice - studenti Ujedinjeni za Mionicu" - prva koju aktivno predvode članovi studentskog pokreta.
U birački spisak u Mionici upisano je više od 10.000 glasača, koliko ih ima i u Sečnju, gde se nadmetalo pet izbornih lista.
Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta, a u Sečnju ih je 23.
U Negotinu pravo glasa ima više od 35.000 ljudi, ali će se za 45 mesta u lokalnoj skupštini nadmetati najmanji broj lista - četiri.
Crta: 'Ozbiljno ugrožena bezbednost' posmatrača
Posmatrači organizacije Crta su već u prvih nekoliko sati glasanja u Mionici zabeležili nepravilnosti na trećini biračkih mesta.
Crta je objavila i snimak grupe muškaraca u tamnoj odeći sa kapuljačama, za koje kažu da „krstare mestom", što su zabeležili i tokom junskih izbora u Kosjeriću.
Organizacija je odlučila da povuče sve posmatrače sa terena u Mionici, jer im je „ozbiljno ugrožena bezbednost" usled navodnog napada grupe muškaraca na mobilni tim Crte.
„Blokirali su prolaz i pokušali da polome stakla automobila u kojem su se dve devojke nalazile, i to pred očima policije koja nije reagovala – niti je zaštitila posmatračice, niti je makar legitimisala nasilnike", tvrde.
Objavili su i snimak na kojem se vide muškarci koji stoje pored automobila u kojem se nalaze posmatrači i navodno im ne daju da napuste vozilo, a tvrde da je lokalno tužilaštvo pokrenulo postupak zbog ovog incidenta.
Pravni timovi Crte ostati dostupni za prijavljivanje nepravilnosti, rekao je Nedeljkov.
Prijavljen je i slučaj kupovine glasova u opštini Sečanj, na koji policija nije reagovala.
U Mionici su posmatrači zabeležili i birače koji nisu iz te opštine.
Izbore u Mionici prati 14 posmatračkih organizacija i ukupno više od 900 posmatrača, saopštila je Marijana Cvijetić, zamenica predsednika Opštinske izborne komisije.
To je „zloupotreba instituta posmatrača" i obesmišljavanje njihove uloge, jer na nekim biračkim mestima ima i 20 posmatrača, što onemogućava njihov rad, smatra Nedeljkov.
„Ne želimo da dižemo paniku, ali moramo da kažemo da atmosfera nije normalna", rekao je.
U Mionici gotovo četvrtina biračkih mesta nije pripremljena u skladu sa propisanim procedurama, dodao je.
Nepravilnosti su zabeležene i tokom predizborne kampanje.
Iz organizacije Transparentnost Srbija ukazali su na funkcionersku kampanju u Negotinu, Mionici i Sečnju, mesta koje su visoki javni funkcioneri u ovom periodu posećivali mnogo češće nego između dva izborna ciklusa.
U kampanji su aktivno učestvovale desetine visokih državnih funkcionera i ministara, među kojima je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, čije se ime našlo u nazivu sve tri liste naprednjaka.
(BBC News, 11.30.2025)