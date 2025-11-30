Haos na Bubanj potoku: Automobil probio zaštitnu ogradu pa se prevrnuo: sve vrvi od policije (video)

Blic pre 2 sata
Haos na Bubanj potoku: Automobil probio zaštitnu ogradu pa se prevrnuo: sve vrvi od policije (video)
Na licu mesta prisutna je policija i traje uviđaj Nema informacija o povređenima Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na auto-putu kod Bubanj potoka u smeru ka gradu. Kako se vidu na snimku koji je objavljen na Instagram stranici moj_beo_grad, automobil se prevrnuo i udario u zaštitnu ogradu. Na licu mesta je policija i uviđaj je u toku. Stanje učesnika za sada nije poznato. Saobraćaj se odvija usporeno.
