Haos na Bubanj potoku: Automobil probio zaštitnu ogradu pa se prevrnuo: sve vrvi od policije (video)

Na licu mesta prisutna je policija i traje uviđaj Nema informacija o povređenima Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na auto-putu kod Bubanj potoka u smeru ka gradu. Kako se vidu na snimku koji je objavljen na Instagram stranici moj_beo_grad, automobil se prevrnuo i udario u zaštitnu ogradu. Na licu mesta je policija i uviđaj je u toku. Stanje učesnika za sada nije poznato. Saobraćaj se odvija usporeno.