"Talentovan pregovarač" Ko je Rustem Umerov, novi šef ukrajinske delegacije za pregovore o miru: Ovo mu je ključna prednost u odnosu na Jermaka

Blic pre 2 sata
"Talentovan pregovarač" Ko je Rustem Umerov, novi šef ukrajinske delegacije za pregovore o miru: Ovo mu je ključna prednost u…
Umerov ima značajno iskustvo u diplomatiji i međunarodnim pregovorima Prethodni lider delegacije, Andrij Jermak, podneo je ostavku Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, imenovan je za šefa ukrajinske delegacije koja putuje u Sjedinjene Američke Države na pregovore o mirovnom planu, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Umerov je postavljen nakon što je Andrij Jermak podneo ostavku. Inače, u poruci objavljenoj na
Pregovori Amerike i Ukrajine u nedelju na Floridi: SAD objavile sastav delegacije, Zelenski dao tajne direktive

Kurir pre 43 minuta
Zelenski povlači oštar potez! Obratio se naciji, doneo je odluku koja je žestoko uzdrmati Rusiju: "Predloge ću poslati svim…

Blic pre 8 minuta
Ubijen visoki komandant Al Kaide: Stradao u napadu američkog drona u Jemenu

Kurir pre 9 minuta
Razorne poplave odnele više od 600 života Alarm u četiri zemlje: Milioni pogođeni katastrofom, broj stradalih raste (foto)

Blic pre 38 minuta
Karakas osudio Trampovu pretnju da smatra vazdušni prostor Venecuele kao zatvoren

Danas pre 54 minuta
Tramp umešao prste u politiku još jedne zemlje: Iznenadna američka intervencija podigla prašinu uoči glasanja

Blic pre 58 minuta