Danas pre 5 sati  |  Danas Online
Dragan Đilas: U Mionici na dan izbora skoro pa ratno stanje

Dragan Đilas, lider opozicione SSp, konstatovao je danas da je u Mionici na dan izbora skoro pa ratno stanje.

Đilas je to napisao na društvenoj mreži Iks uz video u kojem je pojašnjeno šta se sve dešavalo u Mionici i Srbiji prethodne nedelje. „A pred izbore našem nosiocu liste Milanu Gavriloviću, čiji je nadimak Ćićovan, obili i opljačkali kuću, njemu i kandidatima za odbornike ekipe dolazile na kuću, o Milanu na kraju snimili i uvredljivu pesmu…“, napisao je Đilas. U Mionici na dan izbora skoro pa ratno stanje. A pred izbore našem nosiocu liste Milanu Gavriloviću, čiji je
