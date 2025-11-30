Novi detalji tragedije na autoputu Miloš Veliki: stradala beba, otac preminuo u bolnici

Dnevnik pre 8 minuta
Novi detalji tragedije na autoputu Miloš Veliki: stradala beba, otac preminuo u bolnici

U stravičnom udesu stradala je beba a njen otac S. J. preminuo je kasnije u bolnici.

Nesreća se dogodila oko 1 sat, bio je to udes automobila i autobusa na auto-putu Miloš Veliki. Kako saznaje Telegraf.rs S.J. je dolazio iz Beča gde inače živi i radi. On je bio vozač, u kolima je bila i njegova supruga sa bebom, a supruzi se lekari bore za život. Na licu mesta poginuo je njegov sin od godinu i po dana. Muškarac je s teškim povredama prevezen u bolnicu, ali je tamo izdahnuo. Udes se dogodio na delu auto-puta "Miloš Veliki" kod Surčina, pri
