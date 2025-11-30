Poljski predsednik otkazao sastanak sa Orbanom nakon njegove posete Moskvi

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Poljski predsednik otkazao sastanak sa Orbanom nakon njegove posete Moskvi

Poljski predsednik Karol Navrocki otkazao je sastanak sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom nakon Orbanove posete Moskvi u petak, saopštio je danas Marćin Pšidač, načelnik Odeljenja za međunarodnu politiku u Kancelariji poljskog predsednika.

Savetnik poljskog predsednika je rekao da Navrocki dosledno zagovara traženje pravih načina za okončanje ruskog rata u Ukrajini. "Sledeći nasleđe predsednika Leha Kačinjskog, koji je naglašavao da bezbednost Evrope zavisi od jedinstvene akcije, uključujući i energetski sektor, i u svetlu posete premijera Viktora Orbana Moskvi i njenog konteksta, predsednik Navrocki je odlučio da ograniči svoj program posete Mađarskoj isključivo na samit predsednika Višegradske
Ključne reči

MoskvaUkrajinaPoljskaMađarskaViktor Orban

