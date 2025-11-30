Trampova ratna armada pred vratima Venecuele! Maduro spreman da je brani, 8 miliona boraca čeka američke osvajače, njih 4,5 miliona u punom gasu!

Kurir pre 58 minuta  |  Reuters/ The New York
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se vazdušni prostor iznad i oko Venecuele treba smatrati "u potpunosti zatvorenim", ali nije dao dodatna objašnjenja, što je izazvalo zabrinutost i konfuziju u Karakasuu trenutku kada njegova administracija pojačava pritisak na vladu predsednika Nikolasa Madura. - Svim aviokompanijama, pilotima, dilerima droge i trgovcima ljudima - molim vas, smatrajte da je vazdušni prostor iznad i oko Venecuele u potpunosti zatvoren
