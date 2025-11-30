BLOG Uživo: Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

Danas se održavaju redovni lokalni izbori u Negotinu i Mionici, i vanredni lokalni izbori u Sečnju. Birališta su otvorena od 7.00 do 20.00 časova. Reporteri Mašine su u sva tri mesta.

Otvorena su biračka mesta. Situacija je mirna, u Mionici ima Žandarmerije. U Negotinu se bira 45 odbornika, a postoje četiri izborne liste. U Mionici učestvuje šest izbornih lista, a izabraće se 39 odbornika i odbornica. U Sečnju treba da se izabere 23 odbornika i odbornice, sa prijavljenih pet izbornih lista. Narodni poslanik Zeleno levog fronta Bogdan Radovanović je napadnut, oduzet mu je i telefon. Policija je na licu mesta. NAPADNUT je naš narodni poslanik