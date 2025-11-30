BLOG Uživo: Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

Mašina pre 56 minuta  |  Mašina
BLOG Uživo: Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

Danas se održavaju redovni lokalni izbori u Negotinu i Mionici, i vanredni lokalni izbori u Sečnju. Birališta su otvorena od 7.00 do 20.00 časova. Reporteri Mašine su u sva tri mesta.

Otvorena su biračka mesta. Situacija je mirna, u Mionici ima Žandarmerije. U Negotinu se bira 45 odbornika, a postoje četiri izborne liste. U Mionici učestvuje šest izbornih lista, a izabraće se 39 odbornika i odbornica. U Sečnju treba da se izabere 23 odbornika i odbornice, sa prijavljenih pet izbornih lista. Narodni poslanik Zeleno levog fronta Bogdan Radovanović je napadnut, oduzet mu je i telefon. Policija je na licu mesta. NAPADNUT je naš narodni poslanik
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

UŽIVO Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Nepravilnosti i incidenti u svim mestima, posmatrači Crte se povukli iz Mionice…

UŽIVO Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Nepravilnosti i incidenti u svim mestima, posmatrači Crte se povukli iz Mionice, napadnuti poslanici (FOTO, VIDEO)

Danas pre 57 minuta
Izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Opšta tuča i blokada saobraćajnice u Mionici (foto, video)

Izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Opšta tuča i blokada saobraćajnice u Mionici (foto, video)

Blic pre 22 minuta
"Došli su ljudi sa strane i prave probleme" Sekretar Opštinske izborne komisije u Mionici: "Od ranog jutra sve posmatračke…

"Došli su ljudi sa strane i prave probleme" Sekretar Opštinske izborne komisije u Mionici: "Od ranog jutra sve posmatračke misije vrše pritisak na biračke odbore"

Blic pre 57 minuta
VIDEO: Tužilaštvo u Mionici pokrenulo postupak zbog napada na posmatrače Crte

VIDEO: Tužilaštvo u Mionici pokrenulo postupak zbog napada na posmatrače Crte

Radio 021 pre 57 minuta
CRTA: Tužilaštvo u Mionici pokrenulo postupak zbog napada na posmatrače

CRTA: Tužilaštvo u Mionici pokrenulo postupak zbog napada na posmatrače

Nedeljnik pre 32 minuta
BLOG UŽIVO Hitna pomoć odvezla poslanika kome su SNS batinaši razbili glavu: Haos na izborima u Mionici, povređeno više od 10…

BLOG UŽIVO Hitna pomoć odvezla poslanika kome su SNS batinaši razbili glavu: Haos na izborima u Mionici, povređeno više od 10 osoba

Nova pre 57 minuta
BLOG Tužilaštvo pokrenulo postupak u vezi s napadom na posmatrače Crte

BLOG Tužilaštvo pokrenulo postupak u vezi s napadom na posmatrače Crte

Vreme pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Lokalni izborižandarmerijaIzboriNegotinsečanjMionica

Politika, najnovije vesti »

Bajker na kvadu oteo telefon fotoreporteru Gavrilu Andriću u Negotinu

Bajker na kvadu oteo telefon fotoreporteru Gavrilu Andriću u Negotinu

Cenzolovka pre 57 minuta
BLOG Uživo: Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

BLOG Uživo: Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

Mašina pre 56 minuta
Andrić: U Negotinu sam video osobe koje su ranije zastrašivale ljude na protestima, među njima i Vlada Mandić

Andrić: U Negotinu sam video osobe koje su ranije zastrašivale ljude na protestima, među njima i Vlada Mandić

N1 Info pre 7 minuta
(VIDEO) Velika tuča u kafani u Mionici, nakon napada na narodnog poslanika ZLF

(VIDEO) Velika tuča u kafani u Mionici, nakon napada na narodnog poslanika ZLF

N1 Info pre 22 minuta
VIDEO: Tužilaštvo u Mionici pokrenulo postupak zbog napada na posmatrače Crte

VIDEO: Tužilaštvo u Mionici pokrenulo postupak zbog napada na posmatrače Crte

Radio 021 pre 57 minuta