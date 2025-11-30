Ovako je Srbija pobedila u Sarajevu: Poslednji napad i muk u dvorani Skenderija

Mondo pre 58 minuta  |  Tijana Jevtić
Ovako je Srbija pobedila u Sarajevu: Poslednji napad i muk u dvorani Skenderija

Reprezentacija Srbije pobedila je Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu u drugom meču kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Srbija nije najbolje startovala, ali je preokrenula i ostvarila trijumf, mada je lopta mogla da prevagne i na stranu domaćina. Uz malo sreće i promašaje rivala, Orlovi su došli do maksimalnog učinka u grupi C. Srbija je preokrenula poenima Stefana Momirova, dve ključne trojke donele su prednost Orlovima 71:67, ali je domaći tim uvek bio za petama izabranicima Dušana Alimpijevića. Havijer Kastanjeda uspeo je sa linije penala da smanji zaostatak, potom i postigne
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

„Ko god da dođe, mora pokazati zašto igra za Srbiju“: Nakon ovih reči još više ćete zavoleti našeg novog heroja!

„Ko god da dođe, mora pokazati zašto igra za Srbiju“: Nakon ovih reči još više ćete zavoleti našeg novog heroja!

Hot sport pre 38 minuta
Alimpije uživao u atmosferi: "Da se sarajevski zet ne bruka"

Alimpije uživao u atmosferi: "Da se sarajevski zet ne bruka"

Sportske.net pre 53 minuta
Dušan Alimpijević posle drame u Skenderiji: "Meni je žena iz Sarajeva, ne sme zet da se bruka"

Dušan Alimpijević posle drame u Skenderiji: "Meni je žena iz Sarajeva, ne sme zet da se bruka"

Mondo pre 29 minuta
Vređali sve što je srpsko u Skenderiji! Evo šta na sve to kaže selektor BiH!

Vređali sve što je srpsko u Skenderiji! Evo šta na sve to kaže selektor BiH!

Kurir pre 28 minuta
Sarajevo dobro zapamtilo ova 2 imena - Nikola i Stefan: Ovo su heroji ogromne pobede Srbije u Skenderiji

Sarajevo dobro zapamtilo ova 2 imena - Nikola i Stefan: Ovo su heroji ogromne pobede Srbije u Skenderiji

Mondo pre 28 minuta
Anđušić posle drame u Sarajevu pohvalio navijače: "Više volimo ovako, neko pred praznim tribinama"

Anđušić posle drame u Sarajevu pohvalio navijače: "Više volimo ovako, neko pred praznim tribinama"

Mondo pre 13 minuta
Alimpijević: Nema predaje, tako ćemo igrati i ubuduće

Alimpijević: Nema predaje, tako ćemo igrati i ubuduće

RTS pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaSarajevoBosna i Hercegovina

Sport, najnovije vesti »

Srpska kik-boks reprezentacija osvojila osam medalja na Svetskom prvenstvu

Srpska kik-boks reprezentacija osvojila osam medalja na Svetskom prvenstvu

Sportske.net pre 3 minuta
Navijači Bosne i Hercegovine vređali Vučića i razvili transparent: “Jučer kišobran, danas stativ…“

Navijači Bosne i Hercegovine vređali Vučića i razvili transparent: “Jučer kišobran, danas stativ…“

Danas pre 1 sat
Srbija u foto-finišu pobedila Bosnu u uzavreloj atmosferi u Sarajevu

Srbija u foto-finišu pobedila Bosnu u uzavreloj atmosferi u Sarajevu

Danas pre 1 sat
Zvezda slavila u novoj goleadi protiv OFK Beograda u Superligi

Zvezda slavila u novoj goleadi protiv OFK Beograda u Superligi

Danas pre 3 sata
Mijailović: Obradović je otišao jer ga igrači nisu poštovali

Mijailović: Obradović je otišao jer ga igrači nisu poštovali

Danas pre 3 sata