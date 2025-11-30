Ovako je Srbija pobedila u Sarajevu: Poslednji napad i muk u dvorani Skenderija
Mondo pre 58 minuta | Tijana Jevtić
Reprezentacija Srbije pobedila je Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu u drugom meču kvalifikacija za Mundobasket 2027.
Srbija nije najbolje startovala, ali je preokrenula i ostvarila trijumf, mada je lopta mogla da prevagne i na stranu domaćina. Uz malo sreće i promašaje rivala, Orlovi su došli do maksimalnog učinka u grupi C. Srbija je preokrenula poenima Stefana Momirova, dve ključne trojke donele su prednost Orlovima 71:67, ali je domaći tim uvek bio za petama izabranicima Dušana Alimpijevića. Havijer Kastanjeda uspeo je sa linije penala da smanji zaostatak, potom i postigne