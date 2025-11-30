U Srbiji, kao i u svim zemljama, prezimena predstavljaju važan deo našeg identiteta, povezujući nas sa našom porodicom, precima i kulturnim nasleđem.

Ali, da li ste se ikada zapitali koje je najčešće prezime u Srbiji i kako su naša prezimena uopšte nastala? Odakle potiču i šta nam mogu reći o našoj istoriji? Odgovore na ova pitanja otkrićemo u tekstu koji sledi i uporediti sa mapom iz 2023. Prezimena kakva danas poznajemo u Srbiji nisu oduvek postojala u obliku u kojem ih danas koristimo. Iako su tragovi prezimena pronađeni u sačuvanim manastirskim, carskim i kraljevskim poveljama i spisima iz Srednjeg veka,