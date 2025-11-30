Nesreća na auto-putu Miloš Veliki, poginuli dete i muškarac, žena teško povređena

N1 Info pre 51 minuta  |  RTS
Dete i muškarac su poginuli, a žena je teško povređena, u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Miloš Veliki na delu mosta na Savi, oko 01.00 čas posle ponoći, rečeno je RTS-u u policiji.

Dete je stradalo na licu mesta. Žena je prevezena u Urgentni centar, dok je muškarca preuzela obranovačka Hitna pomoć, ali je on kasnije podlegao povredama. Do nesreće je došlo sudarom putničkog vozila i autobusa, javila je Radio televizija Srbije ( RTS). RTS javlja da je na istom delu puta, nakon što je uspostavljen saobraćaj, oko četiri sata došlo do još jedne saobraćajne nezgode, kilometar i po pre mesta prve nesreće, u kojoj je učestvovalo šest vozila. Dve
RTS Čačak Obrenovac

N1 Info pre 51 minuta
