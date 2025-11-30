Prekršajna prijava protiv muškarca u čijim kolima su pronađeni teleskopska palica, kombinovani nož i biber sprej

N1 Info pre 19 minuta  |  N1 Beograd
Prekršajna prijava protiv muškarca u čijim kolima su pronađeni teleskopska palica, kombinovani nož i biber sprej

Borska policija oduzela teleskopsku palicu, kombinovani nož i biber sprej, koje su pronašli u vozilu muškarca iz Zaječara.

Policijski službenici PU u Boru zaustavili su jutros, oko 6.20 časova, u smeru ka Negotinu, vozilo marke „sitroen“, kojim je upravljao M.M. iz Zaječara, a sa kojim se u vozilu nalazio I.S. iz Zaječara, saopšteno je iz MUP-a. MUP navodi da su pregledom vozila policijski službenici u levim prednjim vratima u pregradi pronašli jednu teleskopsku palicu, kombinovani nož i biber sprej, te da su utvrdili da je M.M, sa adresom stanovanja u Zaječaru, odbornik u Skupštini
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Našli mu palicu, nož i suzavac. Blokader se uputio da pomogne kolegama u Negotinu!

Našli mu palicu, nož i suzavac. Blokader se uputio da pomogne kolegama u Negotinu!

Alo pre 19 minuta
Nož, palica i biber-sprej kod odbornika blokadera iz Zaječara

Nož, palica i biber-sprej kod odbornika blokadera iz Zaječara

Politika pre 9 minuta
Kod odbornika iz Zaječara pronađeni nož, biber sprej i palica. Oglasio se MUP

Kod odbornika iz Zaječara pronađeni nož, biber sprej i palica. Oglasio se MUP

Blic pre 34 minuta
Policija zaustavila zaječarskog odbornika na putu ka Negotinu: U kolima imao palicu, nož i biber sprej

Policija zaustavila zaječarskog odbornika na putu ka Negotinu: U kolima imao palicu, nož i biber sprej

Radio 021 pre 24 minuta
Odbornik iz Zaječara zaustavljen kod Bora: U automobilu pronađeni teleskopska palica, nož i biber sprej

Odbornik iz Zaječara zaustavljen kod Bora: U automobilu pronađeni teleskopska palica, nož i biber sprej

Telegraf pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BorSitroenZaječarMUP

Politika, najnovije vesti »

Zatvorena autobuska stanica u Sečnju, a u njoj - osobe sa spiskovima (VIDEO)

Zatvorena autobuska stanica u Sečnju, a u njoj - osobe sa spiskovima (VIDEO)

N1 Info pre 19 minuta
Prekršajna prijava protiv muškarca u čijim kolima su pronađeni teleskopska palica, kombinovani nož i biber sprej

Prekršajna prijava protiv muškarca u čijim kolima su pronađeni teleskopska palica, kombinovani nož i biber sprej

N1 Info pre 19 minuta
Kreni-Promeni: Brojne nepravilnosti na izborima - bugarski voz, fotografisnje listića, telefoniranje

Kreni-Promeni: Brojne nepravilnosti na izborima - bugarski voz, fotografisnje listića, telefoniranje

N1 Info pre 13 minuta
UŽIVO Lokalni izbori: Sprečen "bugarski voz" u Negotinu, baza sa paralelnim biračkim spiskovima u Sečnju

UŽIVO Lokalni izbori: Sprečen "bugarski voz" u Negotinu, baza sa paralelnim biračkim spiskovima u Sečnju

Radio 021 pre 14 minuta
Zatvorena autobuska stanica u Sečnju, a u njoj – osobe sa spiskovima (VIDEO)

Zatvorena autobuska stanica u Sečnju, a u njoj – osobe sa spiskovima (VIDEO)

Nova pre 14 minuta