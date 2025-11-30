Do 18 sati u Sečnju glasalo 64.4 odsto, u Negotinu 52,6 odsto a u Mionici 74,1 odsto birača

U Sečnju, na lokalim izbrima do 18 sati glasalo je 64,4 odsto upisanih birača, u Negotinu 52,6 odsto, a u Mionici njih 74,1 odsto.

Kako je precizirano u Opštinskih izbornoj komisiji (OIK) u Sečnju za novinsku agenciju Beta, na birališta je izašlo ukupno 6.586 birača. RTS je objavio da je izlaznost u Negotinu do 18.00 bila 52,6 odsto, te da je predsednik OIK Živojin Marković rekao da nisu prijavljene nepravilnosti na biračkim mestima. Na sajtu RTS-a piše i da je u Mionici do 18.00 glasalo 74,1 odsto upisanih birača.