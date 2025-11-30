Zvezda slavila u spektakularnoj utakmici, sedam golova u Zaječaru

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su OFK Beograd u Zaječaru sa 4:3 u 17. kolu Superlige Srbije.

Strelci za Zvezdu bili su Timi Maks Elšnik u 18, Vasilije Kostov u 24, Aleksandar Katai u 65. i Mirko Ivanić u 88. minutu. Golove za domaći tim postigli su Džej Enem u 11. i Uroš Kabić u 19. i 79. minutu. Zvezda je druga na tabeli sa 38 bodova, dva manje i utakmicom manje od prvoplasiranog Partizana. OFK Beograd je na devetom mestu sa 21 poenom. U narednom kolu, Zvezda će dočekati Čukarički. Poveo je OFK Beograd u 11. minutu. Diogo Bezer je prošao po levoj strani,