Zvezda slavila u spektakularnoj utakmici, sedam golova u Zaječaru

Nova pre 32 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Zvezda slavila u spektakularnoj utakmici, sedam golova u Zaječaru

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su OFK Beograd u Zaječaru sa 4:3 u 17. kolu Superlige Srbije.

Strelci za Zvezdu bili su Timi Maks Elšnik u 18, Vasilije Kostov u 24, Aleksandar Katai u 65. i Mirko Ivanić u 88. minutu. Golove za domaći tim postigli su Džej Enem u 11. i Uroš Kabić u 19. i 79. minutu. Zvezda je druga na tabeli sa 38 bodova, dva manje i utakmicom manje od prvoplasiranog Partizana. OFK Beograd je na devetom mestu sa 21 poenom. U narednom kolu, Zvezda će dočekati Čukarički. Poveo je OFK Beograd u 11. minutu. Diogo Bezer je prošao po levoj strani,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Košarkaši Srbije preokretom do pobede protiv BiH u Sarajevu

Košarkaši Srbije preokretom do pobede protiv BiH u Sarajevu

RTV pre 6 minuta
Srbija preokretom pobedila u Sarajevu!

Srbija preokretom pobedila u Sarajevu!

Sputnik pre 17 minuta
Drama dostigla vrhunac: Srbija se muči, Bosna i Hercegovina ispustila veliku prednost

Drama dostigla vrhunac: Srbija se muči, Bosna i Hercegovina ispustila veliku prednost

Nova pre 32 minuta
UŽIVO: Tanasković blista, Srbija igra neizvesnu završnicu sa BIH

UŽIVO: Tanasković blista, Srbija igra neizvesnu završnicu sa BIH

Sport klub pre 32 minuta
BiH - Srbija! Drama - ulazimo u finiš!

BiH - Srbija! Drama - ulazimo u finiš!

Kurir pre 32 minuta
Srbija bolja od Bosne posle trilera: Nova pobeda u kvalifikacijama za Mundobasket

Srbija bolja od Bosne posle trilera: Nova pobeda u kvalifikacijama za Mundobasket

Euronews pre 12 minuta
Tanasković i Momirov utišali "Skenderiju" - veliki preokret i pobeda Srbije!

Tanasković i Momirov utišali "Skenderiju" - veliki preokret i pobeda Srbije!

B92 pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanZaječarSuperligaOFK Beograd

Sport, najnovije vesti »

Srbija u foto-finišu pobedila Bosnu u uzavreloj atmosferi u Sarajevu

Srbija u foto-finišu pobedila Bosnu u uzavreloj atmosferi u Sarajevu

Danas pre 17 minuta
Mijailović: Obradović je otišao jer ga igrači nisu poštovali

Mijailović: Obradović je otišao jer ga igrači nisu poštovali

Danas pre 2 sata
Zvezda slavila u novoj goleadi protiv OFK Beograda u Superligi

Zvezda slavila u novoj goleadi protiv OFK Beograda u Superligi

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Navijači Bosne uvredljivo skandirali i zviždali himni Srbije

(VIDEO) Navijači Bosne uvredljivo skandirali i zviždali himni Srbije

Danas pre 1 sat
Rukometašice Srbije ubedljivo poražene od Nemačke na Svetskom prvenstvu

Rukometašice Srbije ubedljivo poražene od Nemačke na Svetskom prvenstvu

Danas pre 2 sata