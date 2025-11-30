Košarkaši Srbije večeras gostuju selekciji BiH u meču kvalifikacija za SP

RTV pre 15 minuta  |  Tanjug
Košarkaši Srbije večeras gostuju selekciji BiH u meču kvalifikacija za SP

SARAJEVO - Muška košarkaška reprezentacija Srbije gostovaće večeras od 20 časova u Sarajevu selekciji Bosne i Hercegovine u utakmici drugog kola grupe C kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Košarkaši Srbije su pre tri dana u prvom kolu grupe C u Beogradu pobedili Švajcarsku rezultatom 90:86, dok je BiH poražena u gostima od Turske (71:93). "Jasno je da je drugo poluvreme utakmice sa Švajcarskom reper kako bi trebalo da igramo. Prvo poluvreme je defanzivno bilo na jako lošem nivou i to je nešto što ne smemo da dozvolimo, mora da se odigra sa mnogo boljom energijom. Imali smo dovoljno vremena da uklopimo i Dangubića i Dobrića, tako da definitvno
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

BiH - Srbija! Poluvreme u Sarajevu, orlovi gube!

BiH - Srbija! Poluvreme u Sarajevu, orlovi gube!

Kurir pre 0 minuta
Crvena zvezda posle 7 golova savladala OFK Beograd: Preokreti i drama u Zaječaru

Crvena zvezda posle 7 golova savladala OFK Beograd: Preokreti i drama u Zaječaru

Mondo pre 0 minuta
BiH - Srbija, uživo: Alimpijeviću tehnička, Orlovi jure zaostatak

BiH - Srbija, uživo: Alimpijeviću tehnička, Orlovi jure zaostatak

Mondo pre 1 minut
Srbija igra slabo, već je u ozbiljnom problemu: Puna dvorana dočekala „orlove“, Bosna odlična

Srbija igra slabo, već je u ozbiljnom problemu: Puna dvorana dočekala „orlove“, Bosna odlična

Nova pre 1 minut
Zvezda slavila u spektakularnoj utakmici, sedam golova u Zaječaru

Zvezda slavila u spektakularnoj utakmici, sedam golova u Zaječaru

Nova pre 1 minut
Treći uzastopni put „7+“: OFK Beograd – Crvena zvezda 3:4!

Treći uzastopni put „7+“: OFK Beograd – Crvena zvezda 3:4!

Sport klub pre 1 minut
Poluvreme: Srbija gubi protiv BIH, tehnička za Alimpijevića

Poluvreme: Srbija gubi protiv BIH, tehnička za Alimpijevića

Sport klub pre 1 minut
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaSvetsko prvenstvoBosnaHercegovinaSarajevoBosna i HercegovinaTurska

Sport, najnovije vesti »

Mijailović: Obradović je otišao jer ga igrači nisu poštovali

Mijailović: Obradović je otišao jer ga igrači nisu poštovali

Danas pre 41 minuta
Zvezda slavila u novoj goleadi protiv OFK Beograda u Superligi

Zvezda slavila u novoj goleadi protiv OFK Beograda u Superligi

Danas pre 11 minuta
(VIDEO) Navijači Bosne uvredljivo skandirali i zviždali himni Srbije

(VIDEO) Navijači Bosne uvredljivo skandirali i zviždali himni Srbije

Danas pre 21 minuta
Rukometašice Srbije ubedljivo poražene od Nemačke na Svetskom prvenstvu

Rukometašice Srbije ubedljivo poražene od Nemačke na Svetskom prvenstvu

Danas pre 1 sat
Đoković otkrio u čemu želi da napreduje u narednoj sezoni

Đoković otkrio u čemu želi da napreduje u narednoj sezoni

Danas pre 2 sata