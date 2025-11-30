Kovač: Sednica parlamenta 15. ili 16. decembra, raspravljaće se o izveštaju EK

BEOGRAD - Potpredsednica Skupštine Srbije Elvira Kovač izjavila je da se očekuje da se 15. ili 16. decembra održi sednica parlamenta na kojoj će se raspravljati o izveštaju Evropske komisije kako bi ta tema, prema njenim rečima, dobila još veću pažnju.

"Mi smo o izveštaju raspravljali na sednici Odbora za evropske integracije, ali plenarna sednica se ipak više gleda. Izveštaj se čita sa izuzetnom pažnjom, naravno da ima i kritične delove, objektivne delove, ali ono što je za nas najznačajnije je da po peti put naglašava da je Srbija tehnički spremna za otvaranje Klastera 3", rekla je Kovač za RTS. Prema njenim rečima, sve zemlje članice EU sa pažnjom čitaju taj izveštaj, ali Srbija protekle gotovo četiri godine