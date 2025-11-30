Na naplatnoj stanici Zmajevo vozila čekaju 45 minuta

RTV pre 26 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnoj stanici Zmajevo, vozila se zadržavaju 45 minuta, dok na ostalim naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja, saopšteno je jutros iz AMSS.

Prema informacijama Zimske službe JP ''Putevi Srbije'', deonice na kojima ima snega su I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do pet centimetara, i I B-33, Majdanpek - Klokočevac - Štubik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm. Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni na GP Batrovci, na izlazu, čekaju 360 minuta, dok na GP Šid, na izlazu,
