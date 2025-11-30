Poslanik ZLF-a Bogdan Radovanović napadnut metalnom šipkom u Mionici: „Policija odbila da legitimiše batinaše“

Narodni poslanik Zeleno levog fronta (ZLF) Bogdan Radovanović, koji je napadnut metalnom šipkom tokom izbornog dana u Mionici izjavio je da se ta stranka neće povlačiti i da će uvek solidarno stajati sa građanima.

On je kazao agenciji Beta da je udaren više puta metalnom šipkom u glavu, kada je sa koleginicama i gradjanima pokušao da zaštiti starijeg čovek koga su napali batinaši. Radovanovič je rekao da su ga pribili uza zid, udarali ga metalnom šipkom i da su mu oteli mobilni telefon“. „Nakon što smo ih potisnuli, nastavili su da nas prate do biračkog mesta i prete nam“, preneo je on. Kazao je da su koleginice pola sata zvale policiju i da policajci, kako je naveo, kada su