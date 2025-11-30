Poslanik ZLF-a Bogdan Radovanović napadnut metalnom šipkom u Mionici: „Policija odbila da legitimiše batinaše“

Serbian News Media pre 3 sata
Poslanik ZLF-a Bogdan Radovanović napadnut metalnom šipkom u Mionici: „Policija odbila da legitimiše batinaše“

Narodni poslanik Zeleno levog fronta (ZLF) Bogdan Radovanović, koji je napadnut metalnom šipkom tokom izbornog dana u Mionici izjavio je da se ta stranka neće povlačiti i da će uvek solidarno stajati sa građanima.

On je kazao agenciji Beta da je udaren više puta metalnom šipkom u glavu, kada je sa koleginicama i gradjanima pokušao da zaštiti starijeg čovek koga su napali batinaši. Radovanovič je rekao da su ga pribili uza zid, udarali ga metalnom šipkom i da su mu oteli mobilni telefon“. „Nakon što smo ih potisnuli, nastavili su da nas prate do biračkog mesta i prete nam“, preneo je on. Kazao je da su koleginice pola sata zvale policiju i da policajci, kako je naveo, kada su
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Poslanica ZLF koja je svedočila prebijanju kolege: Maskirani huligani su ga brutalno pretukli, bilo je pitanje trenutka kad će…

Poslanica ZLF koja je svedočila prebijanju kolege: Maskirani huligani su ga brutalno pretukli, bilo je pitanje trenutka kad će nas napasti

Nova pre 9 minuta
„Pribili su me uza zid i udarali šipkom, pa nastavili da nas prate i prete nam“: Poslanik ZLF o napadu na njega u Mionici

„Pribili su me uza zid i udarali šipkom, pa nastavili da nas prate i prete nam“: Poslanik ZLF o napadu na njega u Mionici

Nova pre 2 sata
Da li ih prepoznajete? Maskirani SNS huligani koji su šipkom tukli poslanika u Mionici, Bogdan Radovanović daje izjavu u…

Da li ih prepoznajete? Maskirani SNS huligani koji su šipkom tukli poslanika u Mionici, Bogdan Radovanović daje izjavu u policiji VIDEO

Nova pre 3 sata
Ovo su SNS batinaši koji su tokom izbora u Mionici razlupali kafanu: Lokalni front objavio fotografije nasilnika koje je…

Ovo su SNS batinaši koji su tokom izbora u Mionici razlupali kafanu: Lokalni front objavio fotografije nasilnika koje je policija izvela iz demoliranog „Lovca“

Nova pre 3 sata
Predrag Voštinić objašnjava kako je došlo do stravičnog nasilja u Mionici: Maskirani batinaši krenuli da gađaju flašama…

Predrag Voštinić objašnjava kako je došlo do stravičnog nasilja u Mionici: Maskirani batinaši krenuli da gađaju flašama građane iz kafane

Nova pre 3 sata
NUNS: Nedopustiv napad na fotoreportera Gavrila Anrića, opet izostala reakcija policije

NUNS: Nedopustiv napad na fotoreportera Gavrila Anrića, opet izostala reakcija policije

Glas Šumadije pre 5 sati
UNS traži da odgovaraju oni koji su gurnuli fotoreportera u Negotinu i oteli mu telefon

UNS traži da odgovaraju oni koji su gurnuli fotoreportera u Negotinu i oteli mu telefon

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriMionica

Politika, najnovije vesti »

Vladimir Đorđević sa studentske liste u Mionici: Dva i po meseca ne spavam kod kuće, to je ’41, to nije Srbija

Vladimir Đorđević sa studentske liste u Mionici: Dva i po meseca ne spavam kod kuće, to je ’41, to nije Srbija

Danas pre 34 minuta
Studenti i opozicija: S obzirom na izborne uslove, zadovoljni rezultatima

Studenti i opozicija: S obzirom na izborne uslove, zadovoljni rezultatima

Danas pre 24 minuta
Ponoš, Tepićeva i Aleksić u „Utisku nedelje“ poručili: Bezuslovna podrška studentima ili zajednička borba iz više redova…

Ponoš, Tepićeva i Aleksić u „Utisku nedelje“ poručili: Bezuslovna podrška studentima ili zajednička borba iz više redova

Danas pre 9 minuta
Vučević: Srpska napredna stranka ima svoje spiskove članova i sigurnih glasova

Vučević: Srpska napredna stranka ima svoje spiskove članova i sigurnih glasova

Danas pre 54 minuta
Vučić saopštio rezultate: SNS u Negotinu osvojio 69,3 odsto glasova, u Sečnju 60,9 odsto, u Mionici 52,6

Vučić saopštio rezultate: SNS u Negotinu osvojio 69,3 odsto glasova, u Sečnju 60,9 odsto, u Mionici 52,6

Danas pre 1 sat