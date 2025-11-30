Mijailović: Ništa nisam promenio u Obradovićevom pismu

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović otkrio je u gostovanju na "Euronews Srbija" šta se sve dešavalo u vezi sa ostavkom trenera Željka Obradovića.

Trofejni trener podneo je ostavku u sredu, dan posle još jednog poraza u Evroligi, ovog puta od Panatinaikosa u Atini. Od tada usledio je čitav niz događaja. Prvo je Mijailović objavio pismo u kojem se zahvaljuje Obradoviću na svemu, da bi dan kasnije Upravni odbor odbio da prihvati ostavku. Navijači su po povratku Obradoviću iz Atine priredili fenomenalan doček, tražili da ostane. Bio je još jedan sastanak Upravnog odbora sa Obradovićem, ali dogovor oko ostanka