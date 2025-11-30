UŽIVO: Ređaju se golovi u Zaječaru, već je 2:2

Sport klub pre 29 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
UŽIVO: Ređaju se golovi u Zaječaru, već je 2:2

OFK Beograd i Crvena zvezda, utakmicom u Zaječaru, zatvaraju 17. kolo Super lige Srbije.

Početak pod Kraljevicom je u 18.30, a sva dešavanja možete da pratite uživo u blogu Sport kluba. Crvena zvezda ima pet bodova manje od lidera Partizana, ali i dve utakmice manje. Šampion će se u četvrtak izjednačiti po broju mečeva sa crno-belima, kad će odigrati odloženi sa Čukaričkim na svom terenu. Kao što je i najavio trener Milojević, odmara nekoliko standardnih. Na klupi su kapiten Ivanić, Krunić, Tiknizjan, Veljković i Handel, dok Seol nije ni u protokolu.
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Goleada u Zaječaru: OFK i Zvezda tradicionalno efikasni u prvom poluvremenu!

Goleada u Zaječaru: OFK i Zvezda tradicionalno efikasni u prvom poluvremenu!

Hot sport pre 14 minuta
BiH - Srbija, uživo: Orlovi krenuli po drugu pobedu i izjednačenje sa Turskom

BiH - Srbija, uživo: Orlovi krenuli po drugu pobedu i izjednačenje sa Turskom

Mondo pre 29 minuta
POLUVREME - Goleada u Zaječaru, OFK-a pravi probleme Zvezdi!

POLUVREME - Goleada u Zaječaru, OFK-a pravi probleme Zvezdi!

Sportske.net pre 9 minuta
OFK Beograd - Crvena zvezda: Ludnica u Zaječaru, Zvezda ponovo izjednačila!

OFK Beograd - Crvena zvezda: Ludnica u Zaječaru, Zvezda ponovo izjednačila!

Kurir pre 29 minuta
Turska kao nekad Golden Stejt, sve bliži Mundobasketu!

Turska kao nekad Golden Stejt, sve bliži Mundobasketu!

Sportske.net pre 29 minuta
Ludnica na utakmici Zvezde, pala tri gola za šest minuta

Ludnica na utakmici Zvezde, pala tri gola za šest minuta

Nova pre 29 minuta
OFK Beograd - Crvena zvezda uživo: Četiri gola za manje od pola sata, kakav meč

OFK Beograd - Crvena zvezda uživo: Četiri gola za manje od pola sata, kakav meč

Mondo pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanZaječarOFK BeogradVladan Milojevićfk crvena zvezdasuper liga srbije

Sport, najnovije vesti »

Đoković otkrio u čemu želi da napreduje u narednoj sezoni

Đoković otkrio u čemu želi da napreduje u narednoj sezoni

Danas pre 49 minuta
Lokalni izbori u Srbiji: Incidenti u Mionici, posmatračima ‘ozbiljno ugrožena bezbednost’, kažu iz Crte

Lokalni izbori u Srbiji: Incidenti u Mionici, posmatračima ‘ozbiljno ugrožena bezbednost’, kažu iz Crte

Danas pre 1 sat
Alimpijevićevi "orlovi" u Sarajevu traže drugu pobedu u kvalifikacijama za Mundobasket

Alimpijevićevi "orlovi" u Sarajevu traže drugu pobedu u kvalifikacijama za Mundobasket

RTS pre 14 minuta
Niški sportski vikend – prvi trijumf odbojkaša, pobede košarkaša Konstantina i Niša i rukometaša „Želje“

Niški sportski vikend – prvi trijumf odbojkaša, pobede košarkaša Konstantina i Niša i rukometaša „Želje“

Južne vesti pre 24 minuta
Nemačka nastavila u dobrom ritmu, Srbija posustaje

Nemačka nastavila u dobrom ritmu, Srbija posustaje

RTS pre 29 minuta