UŽIVO: Ređaju se golovi u Zaječaru, već je 2:2

OFK Beograd i Crvena zvezda, utakmicom u Zaječaru, zatvaraju 17. kolo Super lige Srbije.

Početak pod Kraljevicom je u 18.30, a sva dešavanja možete da pratite uživo u blogu Sport kluba. Crvena zvezda ima pet bodova manje od lidera Partizana, ali i dve utakmice manje. Šampion će se u četvrtak izjednačiti po broju mečeva sa crno-belima, kad će odigrati odloženi sa Čukaričkim na svom terenu. Kao što je i najavio trener Milojević, odmara nekoliko standardnih. Na klupi su kapiten Ivanić, Krunić, Tiknizjan, Veljković i Handel, dok Seol nije ni u protokolu.