Do Brisela i Londona preko Sečnja

Nijansira se režimski narativ oko EU. Dok Ana Brnabić u Briselu optužuje studente i opoziciju da nisu "proevropski" – da napadaju Vučića da je "izdajnik" zbog aranžmana sa EU, uključujući i Briselski sporazum za Kosovo, ministar spoljnih poslova Marko Đurić insistira na tome da "ne smemo da dozvolimo da neke zemlje pre nas uđu u EU, jer znamo da nam one često nisu prijateljski nastrojene"

Oni koji je ne vole, rekli bi cinično da predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić koristi ograničen fond reči na srpskom jeziku, da je deo njih standardni repertoar uvreda na račun Vučićevih protivnika, a da su česti lapsusi u stvari novokovanice. To može da kaže neko ko potcenjuje Anu Brnabić. Za ono što mu treba, nju je Vučić prepoznao i selektovao nepogrešivim političkim instinktom. Svojim zalaganjem Ana je potvrdila ispravnost Vučićevog kastinga. U