Rusija, kraj jedne ere

Velike priče pre 8 minuta  |  Piše Miloš Starović
Rusija, kraj jedne ere

Kako je Moskva - nakratko, doduše - postala svetska metropola u koju su se stranci slili na rukovodeće pozicije i kako je došlo do kraha pokušaja kosmpolitizacije glavnog grada Rusije - Prvi deo feljtona iz knjige ekomskog stručnjaka Miloša Starovića

Prvi deo feljtona “Rusija, kraj jedne ere”, na osnovu knjige Miloša Starovića “KRAJ JEDNE ERE – Od integracije do izolacije Rusije” (drugo izdanje, CLIO) Andrej Kurkov, poznati ukrajinski pisac, maja 2022. godine napisao je: „Vreme ne obraća pažnju na ljude. Lju di su ti koji obraćaju pažnju na vreme – pokušavaju da vide koliko ga je ostalo, da li je to dovoljno da se ostvare planovi. Ranije sam obraćao mnogo pažnje na vreme, koristeći ga što je više moguće.
