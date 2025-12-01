Lokalni izbori u Srbiji: ‘Slika vanrednog političkog trenutka’

BBC News pre 45 minuta

Posle 13 meseci demonstracija i blokada, pojedini akademci bi trebalo da prvi put studentske klupe zamene odborničkim, makar u Mionici, na zapadu Srbije.

Prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora, studentska lista osvojila je 16 mandata, od ukupno 39, ali je ubedljivu pobedu odnela vladajuća Srpska napredna stranka (SNS).

Istog dana održani su izbori za odbornička mesta i u Negotinu i Sečnju, gde je takođe trijumfovao SNS, ali su zabeležene brojne neregularnosti.

Tokom izbornog dana policija je morala da reaguje, jer je došlo do narušavanja reda i mira, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), a Evropska unija poručila da očekuje „brzu i transparentnu istragu" svih događaja i incidenata.

Lokalni izbori održani 30. novembra su slika vanrednog političkog trenutka i nestabilnosti u kojem smo kao društvo, ukazuje Veran Stančetić, profesor sa Fakulteta političkih nauka.

„Nije uobičajeno da lokalni izbori privuku toliko pažnje, što ukazuje da se politička dinamika preselila na lokalni nivo, ali ne zato što kao društvo obraćamo pažnju na lokalnu demokratiju, već zato što smo u specifičnoj političkoj atmosferi.

„Zato je svaki izbor test raspoloženja građana i ukupnih političkih odnosa", kaže Stančetić, stručnjak za lokalnu samoupravu za BBC na srpskom.

U Mionici, studentska lista je prvi put zvanično učestvovala na izborima od početka antivladinih protesta, pokrenutih posle pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024, kada je stradalo 16 ljudi, a jedna devojka teško povređena.

Na toj listi „Ujedinjeni za Mionicu" bila je studentkinja Marija Milinović, ali ne među prvih 16.

„Ovo je pozitivan rezultat i najveći pad SNS-a u poslednjih 13 godina.

„Mionica im je bila sigurno mesto, a kada padnete sa 82 na 52 odsto to nije mala stvar", tvrdi Milinović za BBC na srpskom.

Na prethodno održanim lokalnim izborima u Mionici 2021, naprednjaci su osvojili 71,44 odsto glasova, navodi se na sajtu opštine.

Ipak, jedna od najupečatljivijih slika sa izbora bili su sporadični incidenti u sva tri mesta.

Posmatrači su ukazivali na kupovinu glasova, vođenje paralelnih spiskova, pa čak i napad na njihove članove.

Mionica - dan posle burnih izbora

Tokom izbornog dana na ulicama Mionice je „bilo više ljudi nego što ovo mesto sa 36 okolnih sela ima stanovnika", utisak je dan kasnije Miroslave Stevanović, doktorke u penziji.

„Bilo je živahno i veliki broj ljudi je izašao da glasa.

„Danas je tiho, mirno i lep je sunčan dan - nadajmo se da će mladi naraštaji ići samo napred i da će učiniti nešto bolje", kaže ova Mioničanka za BBC na srpskom.

Uz veliki broj ljudi u Mionici je bilo i automobila nepoznatih registracija, a neka vozila su bila i bez tablica, tvrdi studentkinja Milinović.

„Nisam se osećala sigurno ni da odem do prodavnice ili pekare, a rođena sam ovde.

„Nezgodno je kada vam neko diše za vratom i znate da je tu da vas ucenjuje i zaplaši, a neki su dobili i batine, što i osuđujemo", dodaje.

BBC/GRUJICA ANDRIĆ U Mionici, mestu blizu Valjeva, prvi put je učestvovala studentska lista, koja je uspela da uđe u lokalni parlament - među 16 odbornika, sedam je studenata

U popodnevnim časovima je bilo i fizičkog sukoba u kafani u mioničkom selu Rajković.

„Policija je bila tu, ali je reagovala tek kada su iz lokala letele piksle, stolice i flaše kroz prozor i vrata", prepričava Milinović koja je sa nekoliko kolega došla do restorana.

U lokalu je, navodno, bio neformalni izborni štab SNS, javila je televizija N1.

Policija je privela nekoliko ljudi koji su bili u restoranu, izvestili su lokalni mediji.

Dan kasnije, u ovom selu sa jednom školom i dve kafane, gotovo da nije bilo ljudi, javio je BBC reporter Grujica Andrić.

BBC/GRUJICA ANDRIĆ Kafana u mioničkom selu Rajković gde je 30. novembra došlo do sukoba

Crta povukla posmatračku misiju

U prepodnevnim časovima 30. novembra grupa ljudi sa velikim brojem automobila okružila je posmatračice Crte koje su pokušavale da se izbave, priča Pavle Dimitrijević iz ove organizacije za posmatranje izbornog procesa.

„Policija je bila blizu, dvoje policajaca je na jedvite jade izašlo iz kola i oslobodilo prolaz, ali nisu legitimisali ljude koji su ga blokirali.

„Kada je naš advokat otišao u policijsku stanicu, rečeno mu je da neće napraviti zapisnik, jer nemaju vremena", tvrdi Dimitrijević.

Zbog toga su, kako kaže, odlučili da povuku posmatračku misiju iz Mionice, a zadrže pravni tim kako bi pomogao građanima na terenu.

„Građani su bili prepušteni na milost i nemilost ljudi sumnjivog profila koji su došli da pokažu strah i spreče ih da izraze sopstvenu volju na biralištima.

„Institucije nisu reagovale, najviše policija, koja je nečinjenjem stala na stranu tih ljudi koji su u sva tri mesta došli organizovano kako bi se izbori pokrali", tvrdi Dimitrijević.

SNS je u ovom mestu na zapadu Srbije osvojio 52,09 odsto, dok je opoziciona lista „Ujedinjeni za Mionicu" dobila 38, 93 odsto, podaci su Republičke izborne komisije (RIK).

„Građani su izabrali odgovornu demokratsku vlast koja će se starati o njihovim problemima na lokalnom nivou", poručio je Miloš Vučević, predsednik SNS-a u izbornoj noći.

Lokalni odbor naprednjaka nije odgovorio BBC reporteru na pozive.

Negotin i Sečanj

Neregularnosti je bilo i u Negotinu na istoku Srbije, gde su učestvovale četiri političke opcije, od koji su dve prešle cenzus.

Zabeležene su „paralelne evidencije birača, na velikom broju mesta i ugrožavanje tajnosti glasanja", kao i blaži sukob, kada je grupa muškaraca na četvorotočkašima navodno oduzela mobilni telefon fotoreporteru na ulici.

U ovom gradu sa oko 30.000 stanovnika, SNS je posle značajne kampanje, tokom koje su prodefilovali brojni funkcioneri, osvojio 69,29 odsto glasova dok je drugoplasirana opoziciona lista „Ujedinjeni za Negotin" sa 26,7 odsto.

„Rezultatima smo zadovoljni, ali ako ovako treba da izgleda izborni proces – ovi uslovi su nemogući: mnogo pritisaka, ucena, straha i lokalni izbori koji će se održavati van parlamentarnih više nemaju smisla.

„Sva mašinerija dođe u jedan mali grad i glavni utisak je da su negotinski naprednjaci dozvolili da Negotin izgleda ovako“, poručili su iz ove opozicione grupacije u izbornoj noći.

Lokalna skupština ima 45 mesta i kada bi se preliminarni rezultati pretočili u mandate, SNS bi imao 33 odbornička mesta, a opoziciona lista 12.

Na prethodnim lokalnim izborima u Negotinu 2021, lista SNS i Socijalističke partije Srbije (SPS) osvojila je skoro 78 odsto glasova.

Atmosfera je bila slična i u Sečnju, gde su izbori bili vanredni, ali je dan prošao bez fizičkih sukoba, kaže Pavle Dimitrijević iz Crte.

I u ovom banatskom mestu na severoistoku države bilo je nepoznatih ljudi u crnom, sa bedževima na kojima je bilo slovo Ć, a koji su mogli da se vide oko biračkih mesta, autobuske stanice i u pojedinim zatvorenim lokalima.

„Prilikom prijave kupovine glasova čemu je svedočila naša posmatračica, policajci su rekli da prvo mora da se čeka, da bi tek posle dva i po sata uzeli izjave.

„Policija nije prišla tim ljudima sumnjivog izgleda, bila je oko biračkih mesta u večernjim satima, ali ništa nije preduzimala", tvrdi Dimitrijević.

U mestu gde je biračko pravo imalo više od 10.000 ljudi, SNS je osvojio 60,09 odsto, a opoziciona lista „Glas mladih koji menja Sečanj" 30,4 odsto, saopštio je Miloš Vučević.

Ako se potvrde rezultati, SNS može da računa na 14 mandata, opoziciona lista Glas mladih koji menja Sečanj osam, a socijalisti jedan.

Iz opozicionih stranaka i pokreta tvrde da su rezultati nešto drugačiji.

U Sečnju će na jednom biračkom mestu biti ponovljeno glasanje.

Pogledajte video o izborima u Kosjeriću i Zaječaru održanim u junu 2025.

Zašto su lokalni izbori važni?

Izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju, prethodilo je glasanje u Kosjeriću i Zaječaru.

Tada se prvi put išlo na birališta od početka društveno-političke krize u Srbiji posle novosadske tragedije i ove izbore obeležile su optužbe o brojnim neregularnostima.

„Lokalna scena nam postaje važna samo u vanrednim okolnostima, a nema demokratije, ako je nema na lokalu.

„U poslednjih nekoliko godina nismo imali ozbiljne razgovore o lokalnoj zajednici, kvalitetu lokalnog izbornog sistema, profesionalizaciji uprave i učešću građana, iako im je lokalni nivo najbliži", ukazuje profesor Stančetić.

Dan posle lokalnih izbora, predsednik Aleksandar Vučić je najavio da je Srbija ušla u izbornu godinu i da bi se do kraja 2026. mogli očekivati parlamentarni, a možda i predsednički izbori.

Ipak, izbori na lokalu ne odražavaju raspoloženje birača na republičkom nivou, jer je reč o malim zajednicama, dodaje profesor.

„Ali ovakvi događaji mogu da imaju psihološki uticaj na birače i u tom smislu su značajni", zaključuje on.

