Profesor FPN: Izbori u Sečnju, Mionici i Negotinu pokazali krah pravne države

Beta pre 1 sat

 Profesor beogradskog Fakulteta političkih nauka (FPN) Dušan Vučićević ocenio je da su jučerašnji lokalni izbori pokazali "krah pravne države".

On je rekao za Insajder da uzdržanost policije tokom incidenata na izborni dan u Sečnju, Mionici i Negotinu nisu iznenađujući, kad se u uzme u obzir šta se dešavalo poslednjih nedelja.

Kazao je da je poslanik Zeleno-levog fronta Bogdan Radovanović pretučen metalnom šipkom u Mionici, gde policija praktično nije reagovala.

"Imali smo napad na dve posmatračice izbora iz organizacije CRTA gde policija nije reagovala, a u punoj je opremi izašla na ulice da potiskuje građane u Sečnju", kazao je Vučićević.

Rekao je da ta dešavanja nisu iznenađujuća i da se to već više puta videlo ispred Skupštine kada su u pitanju poslanice i da nema previše reakcija policije, ili da nema jednakosti pred zakonom za sve građane.

"Da će oni u nekim situacijama kada su u pitanju opozicioni birači, studenti ili poslanici opozicije reagovati, a da će se sklanjati pred maskiranim batinašima u ove tri opštine", rekao je Vučićević.

"Bilo je ovoga i ranije; u Lučanima 2018. i na severu Kosova 2013. kada su Srbi naterani da izađu na izbore za kosovske institucije, a dešavalo se i u Kosjeriću i Zaječaru i uvek se dešavalo kada imamo odvojene lokalne izbore", kazao je,

Prema njegovim rečima, to je prilika i poligon za vladajuću stranku da najveći broj aktivista prebaci u te opštine.

Na pitanje da li su građani navikli na izborne nepravilnosti i pritiske na izborni dan, Vučićević kaže da je u Srbiji "na neki način normalizovano - nenormalno".

"Voleo bih da dočekam da bar jednom ovde u studiju govorimo o rezultatima, a ne o tome šta se dešavalo na biračkim mestima. Verovatno ćemo sve dok je Srpska napredna stranka na vlasti imati ovakve izbore i ništa se specijalno neće promeniti", kazao je.

Opozicija i pobunjeni deo društva će, kako je naveo, u nekoj situaciji morati da pobedi na ovakvim izborima.

(Beta, 01.12.2025)

Ključne reči

InsajderLokalni izboriIzboriNegotinMionica

