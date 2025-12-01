Profesor FPN: Izbori u Sečnju, Mionici i Negotinu pokazali krah pravne države

On je rekao za Insajder da uzdržanost policije tokom incidenata na izborni dan u Sečnju, Mionici i Negotinu nisu iznenađujući, kad se u uzme u obzir šta se dešavalo poslednjih nedelja.

Kazao je da je poslanik Zeleno-levog fronta Bogdan Radovanović pretučen metalnom šipkom u Mionici, gde policija praktično nije reagovala.

"Imali smo napad na dve posmatračice izbora iz organizacije CRTA gde policija nije reagovala, a u punoj je opremi izašla na ulice da potiskuje građane u Sečnju", kazao je Vučićević.

Rekao je da ta dešavanja nisu iznenađujuća i da se to već više puta videlo ispred Skupštine kada su u pitanju poslanice i da nema previše reakcija policije, ili da nema jednakosti pred zakonom za sve građane.

"Da će oni u nekim situacijama kada su u pitanju opozicioni birači, studenti ili poslanici opozicije reagovati, a da će se sklanjati pred maskiranim batinašima u ove tri opštine", rekao je Vučićević.

"Bilo je ovoga i ranije; u Lučanima 2018. i na severu Kosova 2013. kada su Srbi naterani da izađu na izbore za kosovske institucije, a dešavalo se i u Kosjeriću i Zaječaru i uvek se dešavalo kada imamo odvojene lokalne izbore", kazao je,

Prema njegovim rečima, to je prilika i poligon za vladajuću stranku da najveći broj aktivista prebaci u te opštine.

Na pitanje da li su građani navikli na izborne nepravilnosti i pritiske na izborni dan, Vučićević kaže da je u Srbiji "na neki način normalizovano - nenormalno".

"Voleo bih da dočekam da bar jednom ovde u studiju govorimo o rezultatima, a ne o tome šta se dešavalo na biračkim mestima. Verovatno ćemo sve dok je Srpska napredna stranka na vlasti imati ovakve izbore i ništa se specijalno neće promeniti", kazao je.

Opozicija i pobunjeni deo društva će, kako je naveo, u nekoj situaciji morati da pobedi na ovakvim izborima.