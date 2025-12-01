Tramp ocenio da su dobre šanse za sporazum Ukrajina-Rusija, šef diplomatije SAD Rubio oprezniji

Predsednik SAD Donald Tramp ocenio je juče da su "dobre šanse" za postizanje sporazuma o okončanju sukoba između Rusije i Ukrajine posle razgovora predstavnika Vašingtona i Kijeva u Americi, dok je njegov šef diplomatije Marko Rubio ostao mnogo oprezniji u procenama.

Američka i ukrajinska delegacija ocenile su kao "produktivne" razgovore vođene na Floridi oko plana koji su SAD predstavili pre deset dana, ali su ga Ukrajinci i Evroplljani smatrali suviše povoljnim za Moskvu.

"Još uvek ima posla", upozorio je državni sekretar SAD Marko Rubio posle razgovora ukrajinskih pregovarača i visokih američkih zvaničnika na Flroidi.

Jedan izvor u ukrajinskoj delegaciji rekao je da razgovori nisu bili laki.

To nije sprečilo američkog predsednika da iskaže svoj optimizam.

"Mislim da bi Rusija volela da se to završi i... znam, da bi Ukrajina volela da se to završi", rekao je Tramp u obrćanju novinarima u predsedničkom avionu.

Tramp je takođe podsetio da Kijev nije u zavidnom položaju posebno posle velikog korupcionaškog skandala koji je doveo do toga da ukrajinski predsednika Volodimir Zelenski otpusti svog šefa kabineta Andrija Jermaka, koji je do tada vodio pregovore sa SAD.

"Ukrajina ima nekoliko teških malih problema. Ima situaciju s korupcijom koja ne pomaže", rekao je Tramp.

Izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof koji je učestvovao u razgovorima na Floridi, kao i Trampov zet Džared Kušner treba ponovo da odu u Moskvu u utorak da razgovaraju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

SAD su pre deset dana predstavile plan od 28 tačaka, sastavlljen bez evropskih saveznika Kijeva, a namenjen da okonča sukob koji je pokrenut ruskom ofanzivom na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Sporazum je prvobitno predviđao da se ukrajinske snage povuku iz istočne oblasti Donjeck, a SAD bi tada de fakto priznale oblasti Donjeck, Lugansk i Krim kao ruske. Ali od tada je plan izmenjen na zahtev Evropljana i nije jasno šta sada sadrži.

Drugi izvor, rekao je za Frans pres da Amerikanci hoće da se usaglase konačne tačke plana i da time mogu da idu u Moskvu.

"Formulacija (tačaka) ostaje komplikovana, posebno oko teritorija zato što se Amerikanci vide isljučivo kao posrednici a ne kao strana koja podržava Kijev", dodao je taj izvor.

Rustem Umerov, koji je glavni ukrajinski pregovarač, objavio je na Fejsubuku da je preneo predsedniku Zelenskom da je na Floridi ostvaren "značajan napredak".

"Važno je da razgovori imaju konstruktivnu dinamiku i da se svim pitanjima pristupi otvoreno i sa jasnim ciljem garantovanja suvereniteta i nacionalnih interesa Ukrajine", napisao je Zelenski posle pregovora.

Francuski predsednik Emanuel Makron treba ponovo da primi Zelenskog, danas u Parizu.

S druge strane Marko Rubio neće ići na sastanak ministara spoljnih poslova zemalja NATO početkom nedelje.

Na terenu, Moskva i dalje vrši jak vojni pritisak. Ruska vojska napreduje na istoku Ukrajine i u novom napadu dronom u noći od subote na nedelju kod Kijeva poginula je najmanje jedna osoba a 11 je povređeno.